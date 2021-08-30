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Doğu Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor!

30.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi lideri Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor" ifadelerine yer verdi.

Doğu Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor. ABD emperyalizmi, Afgan Milletinin bağımsızlık sevdasına ve iman dolu göğsüne çarptı ve yere yıkıldı" dedi.

adas

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30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu Perinçek Afganistan
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