Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

İdlib'te 8 şehidin verildiği hain saldırının ardından Habertürk'ün Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin Suriye'deki politikaları masaya yatırıldı. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in şehitlerle ilgili gülerek 'Şehit vermeden sorun çözülmez olmaz' demesi sosyal medyada tepki çekti.

DUĞU PERİNÇEK: ŞEHİT VERMEDEN HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLMEZ

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın "Biz burada, bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz" sözlerine yanıt veren Doğu Perinçek, gülerek "Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez. Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden" şeklinde yanıt verdi. Doğu Perinçek'in bu hareketi ve sözleri sosyal medyada tepki çekti.





