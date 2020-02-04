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Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 02:11 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında şehitlerle ilgili verdiği sözleri ve verdiği tepki sosyal medyada büyük tepki gördü. Perinçek, şehitlerimizle ilgili İsmail Saymaz'a gülerek 'Şehit vermeden olmaz' yanıtını verdi.

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

İdlib'te 8 şehidin verildiği hain saldırının ardından Habertürk'ün Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin Suriye'deki politikaları masaya yatırıldı. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in şehitlerle ilgili gülerek 'Şehit vermeden sorun çözülmez olmaz' demesi sosyal medyada tepki çekti.

DUĞU PERİNÇEK: ŞEHİT VERMEDEN HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLMEZ

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın "Biz burada, bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz" sözlerine yanıt veren Doğu Perinçek, gülerek "Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez. Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden" şeklinde yanıt verdi. Doğu Perinçek'in bu hareketi ve sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Vatan Partisi Doğu Perinçek Habertürk türkiyenin nabzı ismail saymaz

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