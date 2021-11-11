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Doğu Perinçek, Orhan Uğuroğlu'nun sorusunu duyunca çok sinirlendi, yayını terk etti

11.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Perinçek Flash TV'de katıldığı programda gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun sorduğu soruyu duyunca çok sinirlendi. Uğuroğlu'na "Bu soruyu nasıl sorarsın?" diye sitem eden Perinçek, karşılıklı ithamların ardından yayını terk etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu.

Uğuroğlu konuğuna, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var." iddiasını sordu.

PERİNÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

Uğuroğlu'nun, Eymür'ün iddialarını sorması üzerine Perinçek "Alet oluyorsunuz, bana böyle soru soramazsınız" diye çıkıştı.

YAYINI TERK ETTİ

Uğuroğlu'nun "Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz" demesinin ardından Perinçek, "Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana 'kerhaneden çıkmış' desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz." dedi.

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Perinçek devamında, "Siz Mehmet Eymür'ün aletisiniz" diyerek yayını terk etti.

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Doğu Perinçek Vatan Partisi
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