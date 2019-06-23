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Doğu Perinçek oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaş'ta kullandı

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ile yenilenen İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri için Gayrettepe'de oy kullandı.

Şair Nedim Ortaokuluna gelen Perinçek çifti, 1162 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlamıştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ve zarfını alan Perinçek kabine geçerek oyunu kullandı.

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Doğu Perinçek, "Türkiye önüne çıkan tüm zorlukları yenebilecek güce, bilgiye ve birikime sahiptir. Türkiye PKK ve FETÖ terör örgütleriyle olan kararlı mücadelesine devam edecektir. O nedenle geleceğe umutla bakıyoruz " diye konuştu.

Partililerle kısa bir süre okul bahçesinde sohbet eden Perinçek, daha sonra aracına binerek partisinin il başkanlığına gitti.

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2019 istanbul yerel seçimleri Doğu Perinçek Şair Nedim Ortaokulu Vatan Partisi

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