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Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak iddia! Kendisine suikast planlayan İYİ Partili ismi açıkladı

02.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında, kendisine suikast planlandığını iddia eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bahsi geçen kişinin ise İYİ Parti'de milletvekili olduğunu öne sürmüştü. Konuya ilişkin yeni açıklama yapan Perinçek bu kez isim de verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. 1998'de kendisine suikast planlandığını öne süren Perinçek, "Bana suikast planlayan şahıs şu an İYİ Parti’de milletvekili.” demişti.

PERİNÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek geçen haftaki programda şunları söylemişti:

İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Bir kağıt aldı, ondan sonra üzerine dedi ki, size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir’den bir grup Ankara’ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İYİ Parti’de milletvekili.

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İYİ PARTİLİ İSMİ AÇIKLADI

Konuya ilişkin dün yeni bir açıklama daha yapan Doğu Perinçek, suikast planı yapan kişinin İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu olduğunu açıkladı.

Perinçek açıklamasında şu iddialarda bulundu:

İsim Müsavat Dervişoğlu. 2006 yılı sonunda Muzaffer Tekin komutanımız İbrahim Şahin'le birlikte geldi. İbrahim Şahin bey dedi ki "Size suikast hazırlayan kimdir biliyor musunuz" dedi, ben de "Birtakım ihbarlar oldu ama kesin bir isim bildiğimiz yok" dedim. Kağıt istedi benden, ona bir pusula verdim. O kağıda el yazısıyla 'İzmir MHP, Musavvat Dervişoğlu MİT'in kadrolu elemanı' yazdı. Ben bu kağıdı aldım, eve götürüp arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008 tarihinde tutuklandığımız zaman İstanbul'daki evde aramada bu kağıdı da buluyorlar, bu kağıt Ergenekon dosyasına girdi, mahkemede bana sordular.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Doğu Perinçek'in iddiaları sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Dervişoğlu, "Kendisini çok fazla ciddiye alacağımı düşünüyorsa yanılıyor. Benden alacağı cevap sadece ederi kadar olacak." demişti. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; konuya ilişkin bir açıklama daha yapan Müsavat Dervişoğlu, "Adımı telaffuz ederse dava açacağım." ifadelerini kullandı.

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