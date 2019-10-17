Doğu Türkistan Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'ne destek

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Türkistanlılar olarak Çin'in harekatla ilgili yaptığı açıklamaları yanlış buldukları ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Eğer gerçekten egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünden söz edeceksek önce 70 yıldan beri bağımsızlık mücadelesi vermekte olan Doğu Türkistan'dan, Tibet'ten, Tayvan'dan, Hong Kong'dan söz edelim. Bu kadar ulusun egemenliğine tecavüzde bulunmuş Çin'in, bir başka ülkenin egemenliğini korumayı kendine vazife edinmesi ironik bir durum. Tüm bunların hakları, yeraltı zenginlikleri sömürülürken Suriye'nin egemenliği Çin'in gerçekten umurunda mı? Türkiye'yi askeri müdahale ile eleştiren Çin, Suriye'ye asker göndermiş PKK ve PYD gibi terör örgütlerini silah ve asker ile desteklemiştir. Sonunda biz tüm bu değerler için yıllardır mücadele etmekte olan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği olarak Türkiye'nin Barış pınar harekatını destekliyoruz."

