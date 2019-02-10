Doğu Türkistanlı halk ozanı Heyit’in vefatı Çin zulmünü yeniden gözler önüne serdi

Doğu Türkistan’ın tarihi ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan halk ozanı Abdurrahman Heyit’in Çin’in zorunlu eğitim kampı olarak nitelendirdiği hapishanede hayatını kaybetmesi Çin zulmünü yeniden gözler önüne serdi.

Doğu Türkistan’da yaşayan Türk kökenli Uygurlara Çin’in baskı ve zulümlerine Türk dünyasından tepkiler devam ederken, dün acı bir haber geldi. Doğu Türkistanlı halk ozanı Abdurrehim Heyit, Çin hapishanesinde vefat etti. Ozanın vefatının ardından Uygur Türklerinin sistematik olarak maruz kaldığı işkenceler yeniden dünya gündemine oturdu. Türk dünyasında Çin zulmüne karşı protestolar düzenlenmeye başladı.

Çin güvenlik kuvvetleri, Nisan 2017’de Abdurrahim Heyit’in evini basarak "Atalar" adlı şiiri “kimin yazdığını”, şiiri “niye bestelediğini” sormuş, şiirin içinde geçen savaş şehitleri sözlerinin aşırılık ifade ettiği ve ayaklanma çağrısı yaptığı iddiasıyla ozanı tutuklamıştı. Birleşmiş Milletler, 1 milyona yakın Uygur Türkü’nün zorla kamplarda tutulduğuna ilişkin haberlerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.