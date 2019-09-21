HABER

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gürültü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 derece altında seyredecek.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır ve Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzincan ve Tunceli'de 23, Kars'ta 21, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 16 derece olacak.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
(Özel) Atla gelen terapi(Özel) Atla gelen terapi
Kış uykusuna hazırlanan ayılara, özel beslenme programıKış uykusuna hazırlanan ayılara, özel beslenme programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzincan Erzurum hava durumu ığdır Kars Meteoroloji sağanak yağmur

En Çok Okunan Haberler

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.