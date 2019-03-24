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Doğu'da baharda yağan kar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'de kış aylarının en çetin geçtiği illerden Kars ve Ardahan'da, baharda yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar yavaş yavaş ısınırken kışın en ağır geçtiği illerden Kars ve Ardahan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kentte sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kars Belediyesi ekipleri, yol, kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaptı.

Kent sakinlerinden Burhan Can, kar yağışının martta da etkili olduğunu belirterek, "Bizim burada daha kış mevsimi bitmemiş, daha epey bir zamanı var. Normalde geçen sene bu kadar kar yoktu ama bu sene devam ediyor, hava soğuk." dedi.

Gıyas Altınyürek ise kar yağışının güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kar yağmazsa yaz gelmez. Bu mevsimde kar yağması Kars için normal." ifadesini kullandı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri ilçede kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Ardahan

Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent halkı, ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kenttin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, buzlanmaya yol açtı. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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Ardahan kar Kars

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