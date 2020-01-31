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  4. Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji, bölge genelinde yoğun kar uyarısında bulundu

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Başkale ve Erciş ilçelerinde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 180 köy yolunun kapandığını kaydetti.

Kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini vurguladı.

Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri, caddelerde temizleme çalışması yürüttü, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

- Bitlis

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladıklarını belirtti.

Kent merkezinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Hakkari

Hakkari'de de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için önemli noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde yoğun kar uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göe, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak. Gece saatlerinden itibaren Muş'ta, sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney bölgelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar, genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 2, Bitlis'te 0, Muş'ta 3 ve sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Muş, Bitlis, Hakkari, ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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