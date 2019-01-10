Doğu'da kış

BİNGÖL/ELAZIĞ/BATMAN (AA) - Kar yağışı nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Batman'da 478 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 80 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 201 köy yolunun açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Vali Kadir Ekinci, ekiplerin gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü aktararak "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde karla mücadele ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları Karayolları, AFAD, İl Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Allah ekiplerimize kolaylık versin." dedi.

- Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 227 köye ulaşılamıyor. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

- Batman

Batman İl Özel İdaresi ekipleri, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamayan köy yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.