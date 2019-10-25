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Doğudaki 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Doğudaki 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da sıcaklık gece sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 17, Kars ve Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, bölgenin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

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