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Doğum ağrılarını kontrol altına alan ilaç dışı yöntem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

    KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, anne adaylarının artık olabildiğince müdahalesiz, tamamen doğasında seyreden normal doğum yapmayı istediklerini söyleyerek, "Bu noktada 'aroma terapi' bize büyük oranda destek sağlıyor. Aroma terapi esnasında kullandığımız birtakım güzel kokulu esanslar ve yağlar sayesinde annenin doğum anını yönetmede kolaylık sağlayabiliyoruz. Özellikle yasemin, gül ve lavanta yağı annenin doğum ağrısını yönetmede büyük oranda fayda sağlıyor" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, normal doğum için takip ettikleri anne adaylarının doğum esnasında olabildiğince aktif ve hareketli olmalarını tercih ettiklerini bildirdi. Bu şekilde anne adayının ağrıya odaklanmadığını ve süreci daha pozitif şekilde takip etmesine yardımcı olduğunu belirten Yazıcıoğlu, doğum esnasında anne adayının dikey pozisyonda yer çekiminden faydalanarak doğumu gerçekleştirmesinin ağrıyı yönetmede büyük oranda fayda sağlayacağını kaydetti. Yazıcıoğlu, normal doğum esnasında anne adayının doğum ağrılarını yönetmekte zorluk yaşadığını söyleyerek, "Bu durumda 'epidural anestezi' tercih ediliyorken, artık anneler olabildiğince müdahalesiz, tamamen doğasında seyreden normal doğum yapmayı istiyor. Bu noktada aroma terapi bize büyük oranda destek sağlıyor. Aroma terapi esnasında kullandığımız birtakım güzel kokulu esanslar ve yağlar sayesinde annenin doğum esnasını yönetmede kolaylık sağlayabiliyoruz. Özellikle yasemin, gül ve lavanta yağı annenin doğum ağrısını yönetmede büyük oranda fayda sağlıyor" dedi.

'BU ESANSLAR DOĞUM AĞRISINI BÜYÜK ORANDA YÖNETEBİLİR'

Yazıcıoğlu, normal doğum gerçekleştirecek anne adayının doğum esnasında pilates ve squat hareketleri ile özellikle doğum öncesi eşinin desteğiyle yapacağı yürüyüşlerin anneyi oldukça rahatlatacağına dikkati çekti. Bu yöntemlerin yeterli olmadığı noktada aroma terapi yönteminin kendilerine büyük oranda yardımcı olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Aromatik birtakım yağlardan faydalanıyoruz. Bu esanslar özel bir hurdanlık içerisine konulup, odanın havalandırılmasında kullanılabilir. Anne bu yağlardan tülbente koyup, burnuna yakın bir noktaya koyabilir ya da fular tarzı bir şeye bu yağlardan döküp, boynuna bağlayabilir. Bu esansların vücudunda sağladığı rahatlatıcı etkiler ile normal doğum ağrısını büyük oranda yönetebilir. Ayrıca aroma terapi yönteminde kullanılan yağlar ile bilek ve ayak tabanına yapılan masajlarla da annenin rahatlamasında büyük fayda sağlayacaktır. Eskiden normal doğumlarda hemen epidural anestezi yöntemini tercih ediyorduk. Artık anne adaylarımız daha bilinçli. Özellikle doğumun tamamen doğasında normal seyrinde seyretmesini tercih ediyorlar. Olabildiğince az müdahale istiyorlar. İşte bu noktada ağrıyı yönetmek için ilaç dışı tekniklere yönelmeye başladık."

'İLAÇ DIŞI YÖNTEMLERLE ANNENİN RAHATLAMASINI SAĞLAYABİLİRİZ'

Yazıcıoğlu, ayrıca anne adayının epidural anestezi alma konusunda çekincelerinin olduğu ya da tıbbı açıdan epidural anestezinin anne adayına uygun olmadığı durumlarda da ilaç dışı yöntemlerin gündeme geleceğini belirterek, "Örneğin, anne adayının şiddetli bir bel fıtığı olabilir veya epidural anestezinin yapılacağı bölgede bir cilt rahatsızlığına sahip olabilir. Bu durumlarda epidural anestezi yapılamayacağı için anneyi ağrılar içinde bırakmaktansa veya sırf ağrı nedeniyle sezaryene almaktansa, ilaç dışı yöntemlerle annenin rahatlamasında fayda sağlayabiliriz" diye konuştu.

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