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Doğum için hastaneye geldiler, bebeklerinin öldüğünü öğrendiler! Şoke eden iddia: 2 saat boyunca...

26.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Bolu'da, doğum için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne gelen Gamze Çağlar (23) ile eşi Ali Çağlar (24) aldıkları haberle yıkıldılar. Doğum için sıra beklerken, 'Elisa' ismini vermeyi planladıkları kız bebeklerinin öldüğünü öğrenen genç çift gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, 2 saat sıra beklediklerini iddia ederek, “Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım” diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Doğum için hastaneye geldiler, bebeklerinin öldüğünü öğrendiler! Şoke eden iddia: 2 saat boyunca...

Kahreden olay, öğle saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde meydana geldi. Doğum zamanı gelen 9 aylık hamile Gamze Çağlar, sabah saatlerinde eşi Ali Çağlar ve yakınları ile hastaneye geldi. İddiaya göre hastanede 2 saat sıra bekleyen kadın, doğum öncesi muayeneye alındı. Muayenede Gamze Çağlar'ın karnındaki, 'Elisa' ismini vermeyi düşündükleri kız bebeğinin öldüğü belirlendi. Kucağına almayı beklediği bebeğinin öldüğünü öğrenen kadın ile eşi gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, bebeğinin öldüğünü öğrenmesinin ardından doktorlara tepki gösterdi. Çağlar’ı yakınları güçlükle teselli ederek hastane dışına çıkardılar. Ali Çağlar ve eşi Gamze Çağlar birbirlerine sarılarak ağladılar.

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'İKİ SAAT SIRADA BEKLETTİLER'

Hastane yönetimine tepki gösteren Ali Çağlar, “Doktora geldim ‘Suyu geldi alın içeri’ dedim. İki saat burada sırada beklettiler. Sen nasıl benim çocuğumu almıyorsun? Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım” dedi.

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'DOĞUMA GELMİŞ HASTA BEKLETİLİR Mİ?'

Ali Çağlar’ın babası Mete Çağlar ise doğuma gelen gelininin dışarıda bekletildiğini iddia ederek, “Doğumu gelmiş hasta bekletilir mi? Al içeriye müdahale et. Çocuk sabah annesinin karnında canlıydı. Sen orada hastayı bekletiyorsun. Olacak iş mi bu? Oğlum ‘Benim çocuğumu öldürdünüz” diye bağırdı. Gelip onu aldık dışarı çıkardık” diye konuştu.

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KARNINDA ÖLÜ BEBEĞİYLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Gamze Çağlar, karnındaki ölü bebeğiyle hastane bahçesinde ağladı. Kadının, bebeğin alınması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastane yönetimi, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu hastane doğum
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