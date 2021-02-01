Doğum kontrol hapı kısırlığa yol açar mı?

Doğum kontrol hapı kesinlikle kısırlığa yol açmaz. Günlük hayatımızda belki de en çok rastladığımız sorulardan bir tanesidir. Çok da yaygın bir hurafe vardır. Kesinlikle bu hapların ilerideki üreme potansiyeline zarar vermesi gibi bir durum yoktur, kısırlığa yol açmaz.

Doğum kontrol isteyen hastalar dışında, bu ilaçları polikistik over sendromu olan, hormonal düzensizliği, yumurtlama tembelliği, tüylenme ve akne problemi olan veya yumurtalık kistleri olan hastaların tedavisinde de kullanılabilir. Bu gruptaki hastalar, kullanımı bıraktıklarında gebe kalamama gibi bir problemle karşılaştıklarında, genellikle ilk suçladıkları doğum kontrol hapı olmaktadır. Oysa ki yaşadıkları patoloji sebebiyle gebe kalamıyorlar.

'HAP KULLANIMI KARALANMAMALI'

Bir diğer gözden kaçırılmaması gereken konu da, hasta eğer çok uzun yıllar doğum kontrol hapı kullandıysa, bıraktığında yaşı fazla olduğu için biyolojik anlamda üreme potansiyeli azalacaktır. Dolayısıyla hap kullanımının hiçbir şekilde karalanmaması gerekir. Sağlıklı, üreme potansiyeli ve jinekolojik muayenesi normal olan bir hasta, hekimiyle birlikte düzgün bir doğum kontrol hapı seçimiyle hiçbir şekilde kısırlık gibi bir problemle karşılaşmayacaktır.