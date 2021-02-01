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Doğum kontrol hapı kısırlığa yol açar mı?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Yıllardır doğum kontrol hapı kullanan kişiler kısırlık konusunda oldukça endişeli olabiliyor. Hamile kalmaya çalışan kadınların bu konuda endişelenmesi şaşırtıcı değil çünkü internette bu konuda dolaşan bir sürü içerik var. Gelin işin doğrusunu uzmanımızdan öğrenelim.

Doğum kontrol hapı kesinlikle kısırlığa yol açmaz. Günlük hayatımızda belki de en çok rastladığımız sorulardan bir tanesidir. Çok da yaygın bir hurafe vardır. Kesinlikle bu hapların ilerideki üreme potansiyeline zarar vermesi gibi bir durum yoktur, kısırlığa yol açmaz.

Doğum kontrol isteyen hastalar dışında, bu ilaçları polikistik over sendromu olan, hormonal düzensizliği, yumurtlama tembelliği, tüylenme ve akne problemi olan veya yumurtalık kistleri olan hastaların tedavisinde de kullanılabilir. Bu gruptaki hastalar, kullanımı bıraktıklarında gebe kalamama gibi bir problemle karşılaştıklarında, genellikle ilk suçladıkları doğum kontrol hapı olmaktadır. Oysa ki yaşadıkları patoloji sebebiyle gebe kalamıyorlar.

'HAP KULLANIMI KARALANMAMALI'

Bir diğer gözden kaçırılmaması gereken konu da, hasta eğer çok uzun yıllar doğum kontrol hapı kullandıysa, bıraktığında yaşı fazla olduğu için biyolojik anlamda üreme potansiyeli azalacaktır. Dolayısıyla hap kullanımının hiçbir şekilde karalanmaması gerekir. Sağlıklı, üreme potansiyeli ve jinekolojik muayenesi normal olan bir hasta, hekimiyle birlikte düzgün bir doğum kontrol hapı seçimiyle hiçbir şekilde kısırlık gibi bir problemle karşılaşmayacaktır.

Popüler bir efsanenin aksine, hapın doğurganlık üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, bazı kadınlar uzun süreli doğum kontrol kullanımının ardından yumurtlamayı sürdürmede gecikme yaşadıklarından doğum kontrol haplarının kısırlık yaptığını düşünebilir. Bazı kadınlar için doğum kontrolünü bıraktıktan sonra adetlerinin dönmesi aylar alabilir. Bununla birlikte Dr. Frank Chang, 'uzun yıllar hap kullandığınızda, ek hormonlar bir kadına yapay olarak adet döngüsünü verirken yumurtlama sorunlarını maskeleyebilir' diyor. Chang, 'vücudunuzdaki artan vücut yağ içeriği veya bir kadının döngüsünü etkileyebilecek stres gibi değişiklikler genellikle doğum kontrol haplarıyla maskelenir' diye ekliyor.

Hap almanın faydalarından biri de öngörülebilir bir adet döngüsüdür. Kadınlar genellikle vücutlarının ne zaman adet görmeye başlayacağını tam olarak bilirler. Bununla birlikte, hap kullanıyorsanız, adet döngünüzdeki gebe kalmayı daha zor hale getirebilecek düzensizlikleri maskeleyebilir. Düzensizlikler, normalden daha kısa, normalden daha uzun veya tamamen yok bir döngü içerebilir. Doğum kontrol hapları, 5 ila 7 günden uzun süren kanamalar olan uzun süreli adet kanamasını bile maskeleyebilir.

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