Doğum kontrolünde yeni gelişme: Artık sadece kadınlar kullanmayacak! Erkek doğum kontrol haplarında yeni gelişmeler...

YCT-529, testislerde A vitamini erişimini engelleyerek sperm üretimini durduruyor. Bu yöntem, testosteron seviyelerini etkilemediği için erkeklerin libido veya genel sağlık durumunda herhangi bir değişime yol açmıyor. Hormon içermeyen yapısıyla dikkat çeken hap, kadınlar için geliştirilen doğum kontrol yöntemlerine alternatif bir yaklaşım sunuyor.

FARELERDE %99 BAŞARI ORANI

Daily Star’da yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan denemelerde YCT-529’un gebelikleri %99 oranında engellediği kanıtlandı. Bu oran, kadın doğum kontrol haplarının etkinlik seviyesine eşdeğer bir başarıyı işaret ediyor. Minnesota Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve YourChoice Therapeutics iş birliğiyle yürütülen araştırmalar, hapın farelerin yanı sıra sinomolgus maymunlarında da etkili olduğunu gösterdi.

YENİ ZELANDA’DA İNSAN DENEMELERİ İLERLİYOR

İlk insan testlerinde YCT-529’un güvenli olduğu doğrulandıktan sonra, ikinci aşama denemeler Yeni Zelanda’da başladı. Şu anda devam eden bu testlerin sonuçlarının 2025 yılı içinde açıklanması bekleniyor. Araştırmacılar, bu gelişmenin erkekler için yeni bir doğum kontrol alternatifi sunmanın ötesinde, aile planlamasında cinsiyetler arası sorumluluk paylaşımını daha dengeli hale getirebileceğini vurguluyor.

AİLE PLANLAMASINDA YENİ BİR DÖNEM

Bilim insanlarının amacı, erkek doğum kontrol hapıyla yalnızca gebelik önlemeyi değil, aynı zamanda bireylerin üreme sağlığı üzerindeki kontrolünü artırmayı sağlamak. Eğer denemeler başarılı bir şekilde tamamlanırsa, YCT-529 erkekler için doğum kontrolünde devrim niteliğinde bir seçenek olabilir. 2025, bu heyecan verici buluşun kaderini belirleyecek kritik bir yıl olacak.