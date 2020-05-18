Doğum sancısını ortadan kaldırmıyor ama bu yöntemler doğumu kolaylaştırıyor

Doğumu kolay hale getirmenin farklı yolları vardır. Bu yollar doğum sancısını tamamen ortadan kaldırmaz ancak doğum sancısı daha iyi yönetilebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, herkes için en ideal yöntemin tüm seçenekleri belirlemek ve kişisel tercihlere göre bunu oluşturmak olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

SEÇENEKLERİ BELİRLEMEK

Anne adayları genellikle hamileliğin son 3 aylık döneminde doğumla ilgili gerginlik yaşayabilirler. Bu nedenle geç olmadan bu yöntemleri keşfetmek ve en uygun olanları uygulamaya koymak anne adaylarını daha rahatlatacağı için bu yöntemlerin uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Doğumu kolaylaştırmanın ve yönetmenin çok farklı yöntemleri bulunur. Önemli olan anne adaylarının bu yöntemler arasından en uygun olanı seçmesidir. Rahatlama egzersizleri, nefes teknikleri, yürüme, destek alma, masaj, sırt bölgesine sıcak ve soğuk pres uygulama ya da ılık duş alma en rahatlatıcı yöntemlerdir.

Gebelikte özellikle gebenin yapmasına engel bir tıbbi durum yoksa “Gebelik Pilatesi” ve “Gebelik Yogası” şiddetle tavsiye edilir. Bu iki aktivite de nefes kontrolüne önemli katkı sağlar. Doğum sırasında doğum eylemi gebenin ancak uzun süreli ıkınabilmesi, yani nefesini iyi kullanabilmesi ile çok başarılı bir şekilde gerçekleşirken, hiç hazırlamayan gebelerde doğum işlemi maalesef daha zor olabilmektedir. Özellikle rahatlama egzersizleri ve nefes tekniklerini uygulamak doğumun önemli ölçüde kolaylaşmasını sağlar. Hamileliğin ilerlemesi ve sona yaklaşması ile beraber rahatsızlıklar şiddetlenir. Özellikle yerin daralması ile birlikte bası şikayetleri artar. Anne adayının boyu kısa veya bebek kilolu veya çoğul gebelikse rahatsızlıklar daha da artar.