Doğum sancısını ortadan kaldırmıyor ama bu yöntemler doğumu kolaylaştırıyor

Doğumu kolay hale getirmenin farklı yolları vardır. Bu yollar doğum sancısını tamamen ortadan kaldırmaz ancak doğum sancısı daha iyi yönetilebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, herkes için en ideal yöntemin tüm seçenekleri belirlemek ve kişisel tercihlere göre bunu oluşturmak olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.
SEÇENEKLERİ BELİRLEMEK
Anne adayları genellikle hamileliğin son 3 aylık döneminde doğumla ilgili gerginlik yaşayabilirler. Bu nedenle geç olmadan bu yöntemleri keşfetmek ve en uygun olanları uygulamaya koymak anne adaylarını daha rahatlatacağı için bu yöntemlerin uygulanması sıklıkla tavsiye edilir. Doğumu kolaylaştırmanın ve yönetmenin çok farklı yöntemleri bulunur. Önemli olan anne adaylarının bu yöntemler arasından en uygun olanı seçmesidir. Rahatlama egzersizleri, nefes teknikleri, yürüme, destek alma, masaj, sırt bölgesine sıcak ve soğuk pres uygulama ya da ılık duş alma en rahatlatıcı yöntemlerdir.
Gebelikte özellikle gebenin yapmasına engel bir tıbbi durum yoksa “Gebelik Pilatesi” ve “Gebelik Yogası” şiddetle tavsiye edilir. Bu iki aktivite de nefes kontrolüne önemli katkı sağlar. Doğum sırasında doğum eylemi gebenin ancak uzun süreli ıkınabilmesi, yani nefesini iyi kullanabilmesi ile çok başarılı bir şekilde gerçekleşirken, hiç hazırlamayan gebelerde doğum işlemi maalesef daha zor olabilmektedir. Özellikle rahatlama egzersizleri ve nefes tekniklerini uygulamak doğumun önemli ölçüde kolaylaşmasını sağlar. Hamileliğin ilerlemesi ve sona yaklaşması ile beraber rahatsızlıklar şiddetlenir. Özellikle yerin daralması ile birlikte bası şikayetleri artar. Anne adayının boyu kısa veya bebek kilolu veya çoğul gebelikse rahatsızlıklar daha da artar.
Epidural, spinal ya da pudendal blok doğum sürecindeki ağrıları kontrol etmede oldukça başarılıdır. Bunların arasından en sık tercih edileni ise bölgesel ağrı kesme yöntemi olan ve doğum esnasında açıklık gerçekleştikten sonra yapılan epidural bloktur.
ARTILARI VE EKSİLERİ ANLAMAK
Her ağrı yönetimi seçeneğini kendine has artıları ve eksileri bulunmaktadır. Rahatlama ve nefes alma teknikleri kişiyi daha kontrol sahibi yapar ancak ağrı yönetimi konusunda yetersiz kalır. İlaçlar ise yaşanan krampları ve ağrıları önemli ölçüde azaltır. Bazı ilaçların kullanımı sonrasında idrara çıkma daha zor hale gelebilir ve bunun için sonda takılabilir. Hamilelik ve doğumun tamamı öngörülemez olan bir süreçtir. Doğum sancısı beklenenden daha yoğun olabilir.
Doğum bir dayanıklılık testi değildir ve bu nedenle anne adaylarının bu süreci yönetme konusunda hem çevresinden hem de uzmanlardan yardım alması son derece doğaldır. Bu yardım ve farkındalık ise bu sürecin çok daha kolay gerçekleşmesini sağlar.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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