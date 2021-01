Doğumda iki kez kalbi durdu! Hayata döndürüldü ama...

'BEBEĞİMİZDEN HABERSİZ'

Anne karnında hayatını kaybeden ve yapılan sezaryen sonrası tekrar hayata dönen 8 aylık Meryem Sena Kıyar’ın dünyaya geldiğinden eşinin haber olmadığını ifade eden Kıyar, “Bebek 3 gün 3 gece soğutucu da kaldıktan sonra normal küvöze aldılar. Bebeğim şu an 8 aylık. Bebeğim toparlandı şu an kardeşim bakıyor. Eşim şu an bebeğimiz olduğundan habersiz. Bebeği yanına getiriyoruz, elini yüzüne dokundurtuyoruz hissetsin diye” şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR'

Yaşanan süreçte eşi için ücretsiz izine çıktığını ve her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Hüseyin Kıyar, “Ben çalışıyordum fakat eşimin durumundan dolayı ücretsiz izne ayrıldım. Ne zamana kadar eşime bakabilirim ne zamana kadar sigortam işler bunları bilmiyorum. Eşimin sağlığı için neler yapabilirim bilmiyorum. Her türlü yardıma ihtiyacım var” dedi.

(İHA)