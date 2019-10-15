'Doğumdan sonra gergin görünmek istemiyorum' dedi, Kate Middleton hayatını değiştirdi

Cambridge Düşesi üç çocuk annesi Kate Middleton her doğum sonrası kibar gülüşü, kusursuz makyajı ve saçlarıyla objektiflerin karşısına geçiyor.

Ancak her yeni doğum yapan kadın Kate gibi bir görüntüde olmadığını söylüyor. Doğum sonrası 'stresli/gergin bir anne' gibi görünmek istemediğini söyleyen Ann-Kathrin Reichel adlı kadın ise doğum sonrası Kate Middleton mutluluğunu yaşayabilmek için onun kıyafetine benzer sarı çiçek desenli bir elbise giymeyi tercih etti.

Bu kıyafetle kendini daha da mutlu hissettiğini söyleyen Ann, bunun bir başlangıç olacağını düşünmüyordu elbette. Sosyal medyada takipçilerinin isteği üzerine Kate Middleton benzeri kıyafetlerle fotoğraflarını paylaşan Reichel, kıyafet dolabını bundan sonra buna göre düzenliyor.

Sussex düşesi Meghan Markle'ın da kıyaftelerinin benzerlerini toplayan genç kadın, 'Geçen yıl Temmuz ayında ikizlerimi dünyaya getirdim. Doğum sonrası gergin olmak yerine ben de tıpkı Kate Middleton gibi görünmek istedim. Doğum yaptıktan sonra birçok kadın kendini gergin ve mutsuz hissediyor. Doğum çok duygusal aynı zamanda da acı veren bir olay. Ancak ben kendimi iyi ve güzel hissetmek istedim. Kate, yeni bir anne olarak bana tekrar güzel görünebileceğim ve iyi giyinebileceğim için cesaret verdi. Bu benim için büyük bir ilham kaynağı oldu.Bu daha sonra benim için bir hobi haline geldi. Kendimi Kate ve Meghan gibi giyenerek daha mutlu hissettiğimi söylemeliyim' diye konuşuyor.



