'Doğumdan sonra gergin görünmek istemiyorum' dedi, Kate Middleton hayatını değiştirdi

Cambridge Düşesi üç çocuk annesi Kate Middleton her doğum sonrası kibar gülüşü, kusursuz makyajı ve saçlarıyla objektiflerin karşısına geçiyor.
Ancak her yeni doğum yapan kadın Kate gibi bir görüntüde olmadığını söylüyor. Doğum sonrası 'stresli/gergin bir anne' gibi görünmek istemediğini söyleyen Ann-Kathrin Reichel adlı kadın ise doğum sonrası Kate Middleton mutluluğunu yaşayabilmek için onun kıyafetine benzer sarı çiçek desenli bir elbise giymeyi tercih etti.
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= HAPPY EASTER EVERYONE! = ????????☀️ . I bought this dress last year when I was pregnant just to know for myself, that I would look great when I leave the hospital.???? as you can see, the dress doesn't fit at all anymore, because it's 3 sizes bigger than my actual size (I'm one of these lucky women who can wear their old clothes after pregnancy right away). I think I've got to go to a tailor soon who makes that dress suitable for me. #replikate #royalstyle #royalfashion #instaroyal #ootd #duchessfashion #duchessofcambridge #fashion #hrh #katemiddleton #duchesskate #floraldress #floral #flowers #katemiddletonstyle #spring #springfashion
Bu kıyafetle kendini daha da mutlu hissettiğini söyleyen Ann, bunun bir başlangıç olacağını düşünmüyordu elbette. Sosyal medyada takipçilerinin isteği üzerine Kate Middleton benzeri kıyafetlerle fotoğraflarını paylaşan Reichel, kıyafet dolabını bundan sonra buna göre düzenliyor.
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HELLO SPRING! ???????????? it's so good to see you. And not only because we can wear those lovely dresses ???? #royalstyle #royalfashion #instaroyal #ootd #duchessfashion #duchessofcambridge #fashion #hrh #katemiddleton #duchesskate #replikate #floraldress #spring #katemiddletonstyle
Sussex düşesi Meghan Markle'ın da kıyaftelerinin benzerlerini toplayan genç kadın, 'Geçen yıl Temmuz ayında ikizlerimi dünyaya getirdim. Doğum sonrası gergin olmak yerine ben de tıpkı Kate Middleton gibi görünmek istedim. Doğum yaptıktan sonra birçok kadın kendini gergin ve mutsuz hissediyor. Doğum çok duygusal aynı zamanda da acı veren bir olay. Ancak ben kendimi iyi ve güzel hissetmek istedim. Kate, yeni bir anne olarak bana tekrar güzel görünebileceğim ve iyi giyinebileceğim için cesaret verdi. Bu benim için büyük bir ilham kaynağı oldu.Bu daha sonra benim için bir hobi haline geldi. Kendimi Kate ve Meghan gibi giyenerek daha mutlu hissettiğimi söylemeliyim' diye konuşuyor.
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My mom says I'm "too young" for this dress. What do you think? I was searching for a long time and I FINALLY found this dress. #replikate #royalstyle #royalfashion #zara #instaroyal #ootd #spring #duchessofcambridge #duchesskate #duchessfashion #fashion #hrh #katemiddleton #alessandrarich #polkadots #dress
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Happy Monday everyone! Starting the week with one of my favorite outfits ???? #replikate #wimbledon #royalstyle #royalfashion #instaroyal #ootd #duchessfashion #duchessofcambridge #fashion #hrh #katemiddleton #duchesskate #dress #fashion #katemiddletonstyle #clutch #bow
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