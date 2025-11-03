Doğumdan sonra hayatı kabusa döndü: Çay içti, yüzü felç oldu!

Bir anne, yeni doğan kızını dünyaya getirdikten sadece birkaç hafta sonra, bir fincan çay yudumlarken yüzünün felç olduğu korkunç anı paylaştı.

30 yaşındaki Karina Whyte, 8 Ağustos'ta kızı Mackenzie Whyte'ı dünyaya getirdi, ancak sadece 10 gün sonra, bir fincan çay içerken tuhaf bir his yaşadı. Dudaklarının uyuşmaya başladığını ve yüzünün sol tarafının sarkmaya başladığını hissetti.

Engelli destek görevlisi olarak çalışan Karina, başlangıçta alerjik reaksiyon geçiriyor olabileceğini düşündü, ancak kısa süre sonra korkuları felç geçirme olasılığına dönüştü. Ancak hastaneye koştuğunda her iki olasılık da ortadan kalktı ve Bell felci (yüz felci) geçirdiği ortaya çıktı.

NHS, Bell felcini "genellikle yüzün bir tarafını etkileyen geçici güçsüzlük veya hareket eksikliği" olarak tanımlıyor.

Teşhis konulduktan sonra Karina'ya felç tedavisi için beş günlük bir steroid kürü uygulandı. Ancak artık içtiğinde damla damla akmasını önlemek için dudaklarını birbirine bastırmak zorunda kalıyor ve hatta uyurken sol gözünü bantlamaya bile başvurdu

DOĞUMDAN SONRA BAŞLADI

Hastalığın başlangıcını hatırlayan Karina, doğumdan sonraki iyileşme döneminde bu durumun farkına vardığını söyledi.

İskoçya'nın Fife kentindeki Glenrothes'ta yaşayan Karina tepkisini şöyle dile getirdi: "Yıkılmıştım. Zaten özgüven sorunlarım vardı ve yeni doğum yapmış olmam, bedenimi tekrar sevmeyi öğrenmeye çalışmam ve tüm o hormonlar yüzünden yüzümü yarı yarıya felç geçirmem...

Uyandım, tamamen iyiydim ve bir fincan çay içmek için kanepeye gittim, emziriyordum. Dudaklarımın kenarı uyuşmaya başladı. 'Bu garip' diye düşündüm ve alerjik bir reaksiyon olduğunu sandım. Bir saat içinde yüzümün yarısı sarkmaya başladı ve felç geçirdiğimi sandım."

Karina ayrıca yüz felcinin görüntülerini TikTok'ta paylaştı ve klip yüklendiği tarihten bu yana 100.000'den fazla izlenme aldı.

Zaten çok sayıda engel barındıran yeni anneliğin, yeni konulan tıbbi teşhisin de getirdiği ek yüke ek olarak, kendi durumunun bu zorlukları nasıl daha da yoğunlaştırdığını anlattı.

"Yeni anne olmak yeterince zor, üstelik benim de bir yürümeye başlayan çocuğum var ve bekar bir anneyim. Bir iki hafta boyunca evden çıkmadım.

İki hafta boyunca ağrım vardı ve sanki üzerime basılıyormuş gibi hissediyordum ama artık ağrım yok. Ağzımdan su damlamadan su içemiyorum. Bardaktan su içerken dudaklarımı sıkıştırmak zorunda kalıyorum. Konuşurken peltek konuşuyorum.

İlk iki hafta yüzümün her yerine yemek bulaştı ama doğru düzgün yemeyi yeni öğrendim. Çok rahatsız edici. Bugün sol dudağımda en ufak bir hareket var, fotoğraflarda yarım yamalak bir gülümsemeye yetecek kadar ama hala hareketsiz.

Gözlerimde tahrişe neden oluyor ve göz damlası kullanıyordum. Gün boyunca ara sıra gözlerimin kurumasını önlemek için parmağımla gözlerimi fiziksel olarak kapatıyorum. Hâlâ geceleri gözlerimi bantlamak zorunda kalıyorum."

Karina, doktorların kendisine tamamen iyileşeceğini söylediğini belirtmesine rağmen, iyileşmeyeceği endişesinin her zaman zihninde dolaştığını itiraf ediyor.

Tüm bu endişelere rağmen güçlü kalmaya devam ediyor ve kendi yolculuğunu vurgulamaya, benzer zorluklarla karşılaşan diğerlerine cesaret vermeye kararlı.

NHS, hastalığın belirtilerinin şunları içerebileceğini belirtiyor:

Kuru veya sulu göz

Tat kaybı

Ağız kuruluğu

Salya akıtma

Göz kapağının veya ağız köşesinin sarkması

Yüzün bir tarafında güçsüzlük veya yüzün bir kısmını hareket ettirememe