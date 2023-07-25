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Doğup büyüdükleri köy gözlerinin önünde alevlere teslim oldu! Manisa'daki orman yangını 1 gün sonra kontrol altına alındı: "Kaçın, canınızı kurtarın" anonslarını duyunca...

25.07.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 23 saat sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Alevler 250 hektarlık alanda etkili oldu. Yetiştikleri köyün alevler içinde yanmasını acı izleyen köylüler gözyaşlarını tutamadı. Yangında evi yanan Birol Kabaklı "Alevler gelince dozerle müdahale etmek istedik. Ancak 'Kaçın, canınızı kurtarın' anonslarını duyunca müdahale etmeyi bırakıp ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Doğup büyüdükleri köy gözlerinin önünde alevlere teslim oldu! Manisa'daki orman yangını 1 gün sonra kontrol altına alındı: "Kaçın, canınızı kurtarın" anonslarını duyunca...

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, dün başlayan orman yangınının bugün kontrol altına alındığını duyurdu. Karadeniz, yazılı açıklama yaparak "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Alevler 250 hektarlık alanda etkili oldu. Ne kadar alanın yandığıyla ilgili tespit çalışması yapılacak" dedi.

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"KAÇIN CANINIZ KURTARIN" ANONSLARINI DUYUNCA, AYRILMAK ZORUNDA KALDIK

Güçlükle kontrol altına alınabilen yangınından en çok etkilenen yer Sarısığırlar Mahallesi oldu. 14 ev ve 3 ahırın yandığı mahallede gözyaşı ve hüzün hakim oldu. Sabah saatlerinde döndükleri köylerinde yanan evlerini gören köylüler gözyaşı döktü.

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Dün doğup büyüdüğü köyün yanmasını izlerken gözyaşlarını tutamayan ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirilen Sarısığırlar Mahallesi Muhtarı Kazım Özkan, yaşanan felaketi anlattı. Özkan, "Dün bir felaket yaşadık. Yangında, alevler mahallemizin bir kısmına zara verdi, hayvanlarımız telef oldu ama şükür ki can kaybımız olmadı. Karşı mahallede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bizim mahalleyi etkisi altına aldı. Çaresizlik çok kötü. İnsanın doğup, büyüdüğü köy gözünün önünde yanarken, bir şey yapamaması gibi kötü bir şey yok. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

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Yangında mahalledeki evi yanan Birol Kabaklı da "Rüzgar kuvvetli olduğu için birden alevler mahallemize geldi. Hiçbir şey kalmadı, her şeyimiz yandı. Alevler gelince dozerle müdahale etmek istedik. Ancak, 'Kaçın canınızı kurtarın' anonslarını duyunca, müdahale etmeyi bırakıp, ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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YANAN EVLERİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Mahallede evleri yanan Şengül Atalan ile Zekiye Atalan da gözyaşı döktü. Şengül Atalan’ın kızına sarılıp ağlaması yürekleri burktu.

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3 ay önce oğlunu kaybeden Zekiye Atalan da evinin yanmasıyla acısının daha da katlandığını belirterek, "Yangın bir anda mahalleye geldi. Panik halinde sağa sola kaçtık. Jandarma gelip bizi tahliye etti. Evin yandığını sonra öğrendim. Çok üzgünüm" dedi.

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KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bu arada yangında ayağından yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı. 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibinin müdahale ettiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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(DHA)

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Manisa orman yangını

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