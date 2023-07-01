Doğuştan şanslı 3 burç! Hayat onlara güzel, 'Dört ayak üstüne düşmek' doğalarında var

ABD'li komedyen ve oyuncu Milton Berle "Şans kapıyı çalmıyorsa, belki de bir kapı yoktur. Bir kapı inşa edin" demiştir. Şans önemli bir faktör. Ama buna hem iş yaşamında hem de özel hayatta istikrarlı davranmak ve fırsatları iyi değerlendirmek yol açıyor. Astrolojiye göre şanslı olan 3 burç belli oldu.

ASLAN BURCUNUN BAŞARISIZ OLMA KORKUSU YOKTUR

Aslan burcu kişiler, bir konuda başarılı olup olmayacakları konusunda şüphe duymazlar. Onlar hep hayatları boyunca şanslı olduklarına inanırlar ve bu da iyi talihe giden yolda en büyük inançlarıdır.

YAY BURÇLARI GÖNÜLLERİ NASIL FETHEDECEĞİNİ BİLİR

Yay burçları, kendilerini hızla zirveye taşıyacak insanların gönlünü nasıl fethedeceklerini çok iyi bilir. Bu da kendi şanslarını yaratmalarına yardımcı olan bir yeteneğe sahip oldukları anlamına geliyor.

TERAZİ BURÇLARI KÖTÜ ŞANSA İZİN VERMEZ

Terazi burçları, yönetici gezegenlerinden mütevellit iyi şansı hayatlarının birçok aşamasında deneyimlerle.

Rahat yaşama, güzelliğe, konfora ve maddiyata önem veren yay burçları, hayatlarının hiç bir döneminde kötü şansa izin vermezler.

