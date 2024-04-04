Doktor kilo vermeyle ilgili yaygın efsaneyi çürütüyor: 'Bu tamamen saçma'

Meyvelerin yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırdığına dair bir efsane var. Meyve, genellikle kolesterolü düşürmek ve hipertansiyonu önlemek gibi faydaları olan vitaminler sunduğundan diyetinize harika bir katkıdır. Ayrıca yoğurda veya tatlılara ekleyerek bir yemeği daha besleyici hale getirmenin kolay bir yoludur.

Express'in aktardığı habere göre, meyvelerin yüksek oranda şeker içerdiğine ve bunun da kilo almanıza neden olabileceğine dair bir efsane var. Instagram'da 'theguthealthmd' adlı hesapta aktif olan Dr. Will Bulsiewicz bu efsaneyi çürütüyor. Yakın zamanda insanların neden daha fazla meyve yemesi gerektiğini açıklayan bir video yayınladı.

Doktor şöyle dedi: “Meyvenin neden bu kadar tartışmalı olduğunu gerçekten anlamıyorum. İnsanlar meyvenin bir şekilde kilo aldırdığını iddia ediyor. Bu tamamen saçmalık."

Bunun tersine 'çok kuvvetli kanıtlar' bulunduğunu da sözlerine ekledi. Denemeler, insanların meyve tüketimini arttırdıklarında kilo almadıklarını göstermiştir. Çoğu durumda kilo verdiklerini söyledi. "İnsanlar daha fazla meyve tükettikleri günde daha az kalori tüketiyorlar" dedi.

Sağlık yararlarının yanı sıra beslenmenize çeşitlilik katan pek çok farklı meyve türü vardır. Günlük öğünlerinizi ve atıştırmalıklarınızı değiştirmek, diyet planında kalmanıza yardımcı olabilir. Bulsiewicz, "Meyveden kaçmayı bırakın, ona doğru koşmaya başlayın derim" dedi.







