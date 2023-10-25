Doktor Nidanur'u tüfekle vuran teknisyen ile ilgili flaş gelişme!

Olay, dün Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen Ersin K., aynı hastanede intörn doktor olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nidanur N.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Ersin K., evine doğru yürüyen Nidanur N.'yi görünce inip, tüfekle ateş etti. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Saçmaların isabet ettiği Nidanur N., ağır yaralandı.

SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan Nidanur N.'nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi. Sol bacağının da ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ersin K. ise polis ekiplerince Adana'da yakalandı. Ersin K., Mersin'e getirilerek sorguya alındı. Ersin K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de intörn doktor Nidanur N.'yi tüfekle vurup, ağır yaralayan aynı hastanede çalışan teknisyen Ersin K.'nin sorgusu tamamlandı. Ersin K.'nın emniyetteki ifadesinde; Nidanur'u 'kıskançlık' yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi. Ersin K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mersin'de intörn doktor Nidanur N.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)







