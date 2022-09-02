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Doktor önlüğü giyip, steteskop takmıştı! Daha önce de kendini beyin cerrahı olarak tanıtmış

02.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da doktor önlüğüyle dolaşıp boynuna da stetoskop takarak kendisini 'doktor' olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın daha önce de Rize'deki bir hastanede 'beyin cerrahı' diye kendini tanıttığı ortaya çıktı. Doktor olmadığı anlaşılan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, Ayaz'ın polisteki ifadesinde, ''Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem'' dediği belirtildi.

Doktor önlüğü giyip, steteskop takmıştı! Daha önce de kendini beyin cerrahı olarak tanıtmış

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan Ayaz, yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi. Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, Ayaz'a tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Ayaz, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Ayaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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'DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM'

Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Trabzon
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