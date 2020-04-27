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Doktora oksijen tüpüyle saldırıp dehşeti yaşatmıştı! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen İ.A. (35) gözaltına alındı.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

OLAY

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi servis polikliniğinde, 26 Nisan Pazar günü, yakınının hayatını kaybetmesi üzerine izole alana girmek isteyen İ.A, izin verilmemesi üzerine sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmıştı.

Tartışma sırasında İ.A'nın oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen doktor Esra Ersöz Genç, çeşitli yerlerinden yaralanmış, şüpheli hakkında şikayetçi olmuştu.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ Esra Ersöz Genç

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