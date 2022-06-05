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Doktora saldırdı! "Tüm vücudumu neden röntgen çekmedin?"

05.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir Devlet Hastanesi'nde doktora saldırı anları kameralara yansıdı. Vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle doktora saldıran kişinin yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldığı bildirildi.

Doktora saldırdı! "Tüm vücudumu neden röntgen çekmedin?"

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonra sonrası gözaltına alınan M.T. yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'SENDEN TÜM VÜCUT RÖNTGENİNİ İSTEDİM, NEDEN ÇEKMEDİN?'

Olay, dün gece Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin?' diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

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SERBEST BIRAKILDI

Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. (DHA)

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