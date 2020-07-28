'Doktorlar bikini giymemeli' diyenlere sert cevap

Dünyanın en dövmeli doktoru, Journal of Vascular Surgery adlı bilimsel dergide yayınlanan tartışmalı araştırmayı yerden yere vurdu. Dr. Sarah Jane, kadın sağlık personelinin mayo, bikini ve gösterişli giysilerle görünmesinin uygunsuz olduğunu iddia eden araştırmaya karşı çıkıyor. Jane, bu iddiayı sosyal medyada ağır bir şekilde eleştirdi.

Dr. Sarah Jane Instagram’daki 100 bin takipçisiyle paylaştığı mesajında;

“Önemli haber! Kadın doktorlar canları ne isterse onu giyebilir. Kadın cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personeli olarak biz bikini, elbise veya doktor önlüğü giyebiliriz. Giydiğimiz, sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini değiştirmez. Bizler, boş zamanlarımızda canımızın istediğini giyebilir ve bunu yaparken hala hayatlarınızı kurtarabiliriz” dedi.

Dr. Sarah Jane sağlık alanında cinsiyetçiliğin hala var olduğunu; ancak bu tavrın kendisini durdurmayacağını söyledi. Avustralyalı doktor, araştırmayı protesto eden kadın sağlık profesyonelleriyle birlikte bikinili fotoğraflarını paylaşarak, diğer kadın doktorlara da aynısını yapmaları için çağrıda bulundu.