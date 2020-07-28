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'Doktorlar bikini giymemeli' diyenlere sert cevap

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Dünyanın en dövmeli doktoru olarak bilinen Dr. Sarah Jane, sağlık endüstrisindeki cinsiyetçiliği yerden yere vurdu. Jane, erkeklerin kendisine ne giymesi gerektiğini söyleme cüretine karşı çıkıyor.

'Doktorlar bikini giymemeli' diyenlere sert cevap

Dünyanın en dövmeli doktoru, Journal of Vascular Surgery adlı bilimsel dergide yayınlanan tartışmalı araştırmayı yerden yere vurdu. Dr. Sarah Jane, kadın sağlık personelinin mayo, bikini ve gösterişli giysilerle görünmesinin uygunsuz olduğunu iddia eden araştırmaya karşı çıkıyor. Jane, bu iddiayı sosyal medyada ağır bir şekilde eleştirdi.

Dr. Sarah Jane Instagram’daki 100 bin takipçisiyle paylaştığı mesajında;
“Önemli haber! Kadın doktorlar canları ne isterse onu giyebilir. Kadın cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personeli olarak biz bikini, elbise veya doktor önlüğü giyebiliriz. Giydiğimiz, sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini değiştirmez. Bizler, boş zamanlarımızda canımızın istediğini giyebilir ve bunu yaparken hala hayatlarınızı kurtarabiliriz” dedi.

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Dr. Sarah Jane sağlık alanında cinsiyetçiliğin hala var olduğunu; ancak bu tavrın kendisini durdurmayacağını söyledi. Avustralyalı doktor, araştırmayı protesto eden kadın sağlık profesyonelleriyle birlikte bikinili fotoğraflarını paylaşarak, diğer kadın doktorlara da aynısını yapmaları için çağrıda bulundu.

Jane “Sağlık alanındaki kadınlar, ister hemşire, öğrenci, hasta bakıcı ya da ister doktor olun. Bikinili fotoğrafınızı #medbikini hashtagiyle paylaşın. Tıp alanındaki cinsiyetçiliğe karşı sesimizi çıkarmak zorundayız. 2020 yılındayız. Ne isterseniz onu giyersiniz. Bizim tıp alanının dışında da bir hayatımız var ve bedenimle ne istersem onu yapabililirim” dedi.

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Dr. Sarah Jane’in paylaştığı post 6.600 bğeni aldı. Jane’e birçok takipçisinden destek mesajı geldi. Bir takipçisi Jane’in postuna “Ben kadın bir doktorum ve canım ne isterse onu giyerim” derken, başka bir takipçi “Yaptığın işte harikasın ve senin gibi hayat kurtaran doktorlara minnettar olmalıyız. Kendine ait zamanda ne istersen onu yaparsın ve kimse buna karışamaz ya da yargılayamaz. Bunlar cinsiyetçi saçmalıklar. Bu saygısızlıkla anlaşmak zorunda değilsin” dedi.

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Başka bir takipçi ise “Bu sözleri binlerce kez paylaşabilirim. Görünüşle ilgili seçimler, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini değiştirmez” dedi.

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