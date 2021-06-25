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Doktorlar ölümcül diye uyarıyor ama, umurunda değil: En büyük dudak ve göğüs bende

25.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden Barbie lakaplı kadın, 25 kez dudaklarına dolgu yaptırdı ancak daha duracak gibi görünmüyor. Öyle ki, dudaklarını daha da büyütmekten hiçbir şeyin onu alıkoyamayacağını söylüyor.

Doktorlar ölümcül diye uyarıyor ama, umurunda değil: En büyük dudak ve göğüs bende

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan Andrea Ivanova adındaki genç kadın göğüs ve dudaklarının büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden Andrea, 25 kez dudak enjeksiyonu yaptırdığını ancak bununla sınırlı kalmayacağını ifade ediyor.

''DOKTORU ÖLÜMCÜL OLABİLİR'' DEDİ AMA UMURUNDA DEĞİL

Yüz estetiği ve göğüs estetiği de olacağını söyleyen genç kadın doktorunun uyarılarını da pek dikkate almıyor. Doktorunun bundan sonraki enjeksiyonlar için ölümcül olabilir uyarısı yaptığı Andrea, ''Dudaklarımda zaten 25 enjeksiyon hyaluronik asit var. Birkaç gün önce bir dudak büyütme prosedürüne gittim. “Doktorum dudaklarım ağrırsa veya dehidrasyon riski olduğu için hemen aramamı istedi. Bu yüzden ölümcül bir şey olmaması için dudaklarımı nemlendirici balsamlarla yağlamamı önerdi. Ama dudaklarımı kesinlikle büyütmeye devam edeceğim'' şeklinde konuşuyor.

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23 yaşındaki kadın ayrıca bir yüz rekonstrüksiyon ameliyatında yüzünün ve çenesinin şeklini değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlıyor. ''Yakında yeni yüz prosedürleri yapacağım, şeklini değiştireceğim, farklı konturlar yapacağım ve çenemi şekillendireceğim'' diyor.

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Bulgaristan
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