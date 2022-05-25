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Doktorlar uyardı! Göz ardı etmemeniz gereken 3 regl durumu

25.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl olurken çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bazı kadınlar regl dönemlerinde normalden daha fazla ağrı çekebiliyorlar. Bu ağrılar çoğu zaman olağan bir durum olarak görülüp göz ardı edilse de geçmeyen şiddetli ağrıların altında yatan neden çeşitli hastalıklar olabilir. Uzmanlar adet döneminde yaşanan değişimlerin üç farklı nedene bağlı olarak gelişebildiğini belirtiyorlar.

Doktorlar uyardı! Göz ardı etmemeniz gereken 3 regl durumu

Regl, ergenlik döneminde başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak devam eden vajinal kanamalardır. Adet kanamaları kişinin doğurganlığının devam ettiğinin göstergesidir. 3 ila 8 gün arası süren adetler ilk iki gününde şiddetli ağrı ve fazla kanama yaşanabilmektedir. Bu ağrılar kadınların günlük hayatını olumsuz etkileyecek şekilde ağır geçiriliyorsa mutlaka doktora görünmek gerekiyor. Dr. Bella Todd adet ağrılarınızı göz ardı etmemeniz hakkında uyarılarda bulunuyor. Todd, kadınların regl döneminde yaşadığı değişimlere neden olan 3 adet hastalık olduğunu belirtti.

1.DİSMENORE

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Ağrılı dönemlerle mücadele ediyorsanız ve nedenini bilmiyorsanız, o zaman symenore olabilir ve bu hastalığın iki farklı türü vardır. Birincisi, rahimdeki gerçekten güçlü kasılmaların neden olduğu kramp ve ağrılardır, bu rahim bölgelerinin kısa bir süre için yeterli kan akışını alamamasına neden olur. İkincisi, ağrının sadece endometriozis, adenomyozis veya fibroidler gibi gerçekten yoğun kasılmalar değil, başka bir hastalıktan kaynaklanmasıdır. Dr Todd, ağrınız ilaçla geçmiyorsa veya hayatınızın diğer yönlerini etkiliyorsa, doktorunuza görünmeniz gerektiğini söyledi. Dr.Todd,” Genellikle birincil dismenore yaşlandıkça iyileşir. Adet görmeyi tamamen bırakana kadar gerçekten bir tedavi yoktur.” dedi. Dismenore için bazı vitaminler ve beslenme yöntemleri, masaj ve egzersizler de tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.

2.AMENORE

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Dismenora'ya benzer şekilde, iki tip amenore vardır. Birincisi, 15 yaşına kadar hiç adet görmemiş veya 13 yaşına kadar regl olmamış veya herhangi bir fiziksel cinsel gelişim belirtisi (meme gelişimi gibi) göstermemiş olandır. Böyle bir durumda, değerlendirme için doktora görünmeniz gerekmektedir. Dr Todd şunları söyledi: "Biraz daha beklemenizi önerebilirler veya başka cinsel gelişim kanıtı yoksa testler önerilebilir."
İkinci tip, uzun süreli adet görmemektir. "Daha önce düzenli adet gördüyseniz, ancak üç aydır görmüyorsanız veya daha önce düzensiz adetleriniz varsa ve altı aydır adet görmediyseniz, nedenini öğrenmek için doktorunuza görünün. Uzun süreli adet görmemenin ilk nedeni hamileliktir. "Diğer yaygın nedenler kilo kaybı veya alımı, aşırı egzersiz yapmak, aşırı stresli olmak, polikistik over sendromu (PCOS), tiroid sorunları gibi diğer hormonal problemlerdir."

3.MİYOMLAR

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Miyomlar, rahim duvarının içinde gelişen kanserli olmayan kas büyümeleridir. Dr Todd, rahim duvarının farklı katmanlarında büyüyebileceklerini ve bazılarının çok küçük (bezelye gibi), bazılarının ise çok büyük, hatta kavun kadar büyüyebileceğini söyledi. "50 yaşına kadar (menopoz döneminde), kadınların yüzde 70'inde miyom görünebilir. Kadın hormonları miyomların büyümesini teşvik ettiğinden, bu hormonların daha yüksek olduğu üreme yıllarında, özellikle menopozdan önceki üreme yıllarınızda yaygındır. Menopozdan sonra, bu hormon seviyeleri düştüğünde, miyomlar küçülme ve hatta tamamen kaybolma eğilimi gösterir.” Ailede bu durumla ilgili bir geçmişiniz varsa, obezseniz, polikistik over sendromunuz varsa, ilk adetinizi çok genç yaşta olduysanız ve hiç doğum yapmadıysanız, o zaman daha fazla risk altında olduğunuzu da sözlerine ekledi. Dr Todd, miyomlar ağrılı dönemlere neden oluyorsa, o zaman dismenore ile aynı şekilde tedavi edileceklerini de sözlerine ekledi.

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