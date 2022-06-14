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Doktorları bile şaşkına çevirdi! Her şey karın ağrısıyla başlamıştı... Aylardır onlarla yaşıyormuş: Tam 1284 adet çıkarıldı

14.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da doktorları bile şaşkına çeviren bir vakada, yapılan operasyonla sağlığına kavuşturuldu. 76 yaşındaki hasta Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durmaz’ın safra kesesinden tam 1284 adet taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor vakayla ilgili olarak “Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Her şey karın ağrısıyla başlamıştı... Aylardır onlarla yaşıyormuş: Tam 1284 adet çıkarıldı

Bursa'da gerçekleştirilen bir operasyonda hastanın safra kesesinden çıkarılanlar doktorlarda bile büyük bir şaşkınlık yarattı. Söz konuus olayda; Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikâyeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik kapalı yöntemle ameliyata alınan Durmaz’ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

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"BİZ DE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

Durmaz’ın operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, “Hastamız, Polikliniğimize karın ağrısı bulantı kusma şikâyetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz. Ancak operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik” dedi.

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Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebebiyet verdiğini dile getiren Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

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"ŞİMDİ İYİYİM, HİÇBİR ŞİKAYETİM YOK"

Safra kesesinden 1284 taş çıkarılan hasta Ayşe Durmaz ise “3 ay önce rahatsızlığım başladı. Bilecik'in Pazaryeri hastanesine başvurdum. 3 ay sonra tekrar yeniden ağrılarım oldu. Bursa'ya geldik. Burada ameliyat oldum. 1284 tane taş çıktı. Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikâyetim yok” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Ahmet Karakaya tarafından son muayenesi yapılan hasta Durmaz, hastaneden taburcu edildi. (İHA)

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