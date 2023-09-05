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    4. Doktorları bile şaşkına çevirdi! Midesinden mücevher ve madeni para çıktı... Değeri dudak uçuklattı

    Doktorları bile şaşkına çevirdi! Midesinden mücevher ve madeni para çıktı... Değeri dudak uçuklattı

    05.09.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki Runi Khatun isimli kadının midesinden 53 bin sterlin (1 milyon 786 bin TL) değerinde madeni para ve mücevher çıkartıldı. Doktorlar ameliyat sırasında şaşkına döndü.

    Şiddetli karın ağrısı ve 1 hafta boyunca yediği her şeyi istifra etme şikayetiyle hastaneye başavuran 26 yaşındaki Runi Khatun isimli bir kadın doktorları bile şoke etmeyi başardı. Hindistan’da yaşayan kadın hastaneye geldiğinde yapılan testler sonucunda karnında metal olduğu ortaya çıktı. Hindistan'daki Rampurhat Devlet Tıp Koleji ve Hastanesindeki cerrahlar genç kadını acilen ameliyata aldı. Ameliyat sırasında doktorlar genç kadının midesini açınca şoke oldu.

    “AMELİYAT İÇİN HAZIR DEĞİLDİ”

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    26 yaşındaki kadının midesinden 69 zincir, 80 küpe, 90 madeni para, 11 burun halkası, 8 madalyon, 4 anahtar, 1 saat kadranı, 2 gümüş para ve 5 halhal çıkartıldı. Eşyaların büyük bir bölümünün bakır ve pirinçten oluştuğu belirtilirken bazılarının ise altın olduğu ifade edildi.

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    Cerrahi bölüm başkanı Dr Siddhartha Biswas hastanın ilk başvurduğu sırada ameliyat için uygun olmadığını belirtirken, “Hastaneye kaldırıldığında çok zayıftı. Durumu fazlaca kritikti. Fiziksel olarak yiyecek bile alamıyordu, bu yüzden ağzına yapay olarak yiyecek enjekte etmek için Toplam Parenteral Beslenme (TPN) uygulamak zorunda kaldık. Ameliyat için hazır değildi. Onu daha erken ameliyat etmiş olsaydık hayatını kaybederdi.” dedi.

    AMELİYAT 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

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    Operasyon yaklaşık 1 buçuk saat sürdü ve doktorlar büyük metal parçalar ile mücevherleri çıkartmayı başardı. Hastanın annesi, evindeki süs eşyalarının kaybolmaya başladığını fark ettiğini ancak kızının bunları yuttuğundan haberi olmadığını söyledi. Kızının paraları erkek kardeşinin dükkânından aldığını ama paraların kaybolmasıyla ilgili kendisini sorguladığında ağladığını söyledi. Hastanın bilinmeyen nedenlerle katı nesneleri yuttuğu bildirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan

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