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Doktorundan açıklama geldi! İşte kalp krizi geçiren AK Parti'li Savcı Sayan'ın sağlık durumu

20.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan ve dün Aydın'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yarın taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

Doktorundan açıklama geldi! İşte kalp krizi geçiren AK Parti'li Savcı Sayan'ın sağlık durumu
  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Sayan'ın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada Sayan'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, bilinen bir damar ve şeker hastalığının da bulunduğunu aktardı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ, GENEL DURUMU İYİ"

Güngör şunları kaydetti:

"Yaptığımız tetkiklerde, kısmi kalp krizi adını verdiğimiz bir bulgu saptadık. Kanda tropolin denen bir değer var. Gizli ya da aşikar kalp krizini gösteren değerde yükseklik olunca ve göğüs ağrısı olunca anjiyo kararı aldık. Kendisine de ilettik bu kararımızı. Laboratuvarımıza aldık. Sonra el bileğinden girerek anjiyosunu yaptım. Sağ tarafındaki damarında ciddi oranda bir darlık saptadık. Oraya balon ve bir adet stent uyguladım. Sağlık durumu iyi, genel durumu iyi. Bugün serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Şu an için komplikasyon gelişmedi. Nasip olursa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." (AA)

AA-20230520-31186807-31186806-KALP_KRIZI_GECIREN_AK_PARTILI_SAVCI_SAYANIN_SAGLIK_DURUMU_IYIYE_GIDIYOR

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!

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Savcı Sayan kalp krizi

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