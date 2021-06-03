Doku yenileme tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Koldan özel kitler yardımıyla alınan, kök hücre ve büyüme faktörleri, laboratuvar şartlarında ayıklanır. Ardından bu ayıklanan kök hücreler, cildin boyun, dekolte, el ve saç gibi bölgelerine enjekte edilebilir.

Bu sayede cilt lekelerinin tedavi edilmesi, ciltteki ince kırışıkların tedavi edilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, dekolte ve eldeki buruşmaların giderilmesi sağlanabilmektedir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİ KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

Doku yenileme tedavisi, saç dökülmesi olan kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin durdurulması için, ciltlerinde lekeleri olan hastalarda cilt yenilemesi ve cildin kendi kendini tedavi etmesi için kullanılabilir.

El ve ciltteki ince kırışıklarda, göz kenarı ve kaz ayağı kırışıklıklarında, dudak üstündeki ince sigara çizgilerinin tedavisinde, alın bölgesi kırışıklıklarında ve özellikle göz altı morluklarının tedavisinde doku yenileme tedavisi çok etkilidir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doku yenileme tedavisi, hastadan alınan kanın özel laboratuvar şartlarında hazırlanmasından sonra, sinek ısırığını andıracak iğneleme tekniğiyle, vücudun çeşitli yerlerine enjekte edilmesidir.