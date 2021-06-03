Doku yenileme tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Koldan özel kitler yardımıyla alınan, kök hücre ve büyüme faktörleri, laboratuvar şartlarında ayıklanır. Ardından bu ayıklanan kök hücreler, cildin boyun, dekolte, el ve saç gibi bölgelerine enjekte edilebilir.
Bu sayede cilt lekelerinin tedavi edilmesi, ciltteki ince kırışıkların tedavi edilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, dekolte ve eldeki buruşmaların giderilmesi sağlanabilmektedir.
Doku yenileme tedavisi, saç dökülmesi olan kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin durdurulması için, ciltlerinde lekeleri olan hastalarda cilt yenilemesi ve cildin kendi kendini tedavi etmesi için kullanılabilir.
El ve ciltteki ince kırışıklarda, göz kenarı ve kaz ayağı kırışıklıklarında, dudak üstündeki ince sigara çizgilerinin tedavisinde, alın bölgesi kırışıklıklarında ve özellikle göz altı morluklarının tedavisinde doku yenileme tedavisi çok etkilidir.
Doku yenileme tedavisi, hastadan alınan kanın özel laboratuvar şartlarında hazırlanmasından sonra, sinek ısırığını andıracak iğneleme tekniğiyle, vücudun çeşitli yerlerine enjekte edilmesidir.
Ortalama 5-6 dakikalık, ağrısız ve acısız, morarma ve kanama riski olmadan başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi yoktur.
Cildin gerekli katmanına PRP molekülleri ulaştırıldığı zaman, doku yenileme kendini aktif hale getirecek ve vücut kendini yenileyecektir. Bu bir nevi joker tedavisi olarak düşünülebilir.
Doku yenileme tedavisi, göz altı, alın bölgesi, kaz ayağı adı verilen göz kenarı, yanaklar, dudak üzeri, boyun, gıdı, dekolte bölgesine ve el üzerine uygulanabilmektedir.
Uygulama yaklaşık 10-12 dakika arası sürmektedir. Herhangi bir ağrı ve kanama hissetmeden yapılabilir. Ortalama 15 gün arayla, 3-4 seans tedavi yapılmaktadır. Bu işlemlerden sonra, yılda bir kere tek seans tedavi yapılarak, ömür boyu devamlılık sağlanabilir.
Doku yenileme tedavisi, ortalama 3-4 seanslık tedaviden sonra, 6-12 ay arasında kendini koruyacaktır.
Bu süre sonunda, yılda tek bir seans doku yenileme tedavisiyle ömrünü devam ettirebilir. Bu şekilde tedavinin etkinliği yıllar boyu sürecektir.
Doku yenileme tedavisinden sonra, hastaların 4 saat boyunca yüzlerini yıkamamaları, yüzlerine krem ve makyaj sürmemelerini önermekteyiz.
Bunun haricinde, tedaviden sonra normal yaşama dönülebilir ve rutinler devam ettirilebilir. Yüzün 4 saat boyunca yıkanmaması yeterlidir.
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