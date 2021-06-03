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Doku yenileme tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Betül Songur Betül Songur
03.06.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kök hücre ve büyüme, doku yenilemeyi sağlayan faktörlerdir. Vücudun herhangi bir yeri kesildiği zaman kanadıktan sonra kabuk bağlamasını, kabuğun düşmesini ve sonunda dokunun iyileşerek derinin rengini almasını sağlayan da bu faktörlerdir. Cildin kendini tedavi etmesi, saç dökülmeleri ve cilt yenilemeleri gibi durumlarda kullanılan doku yenileme tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edenler için doku yenileme tedavisinin tüm detayları...

Koldan özel kitler yardımıyla alınan, kök hücre ve büyüme faktörleri, laboratuvar şartlarında ayıklanır. Ardından bu ayıklanan kök hücreler, cildin boyun, dekolte, el ve saç gibi bölgelerine enjekte edilebilir.

Bu sayede cilt lekelerinin tedavi edilmesi, ciltteki ince kırışıkların tedavi edilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, dekolte ve eldeki buruşmaların giderilmesi sağlanabilmektedir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİ KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

Doku yenileme tedavisi, saç dökülmesi olan kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin durdurulması için, ciltlerinde lekeleri olan hastalarda cilt yenilemesi ve cildin kendi kendini tedavi etmesi için kullanılabilir.

El ve ciltteki ince kırışıklarda, göz kenarı ve kaz ayağı kırışıklıklarında, dudak üstündeki ince sigara çizgilerinin tedavisinde, alın bölgesi kırışıklıklarında ve özellikle göz altı morluklarının tedavisinde doku yenileme tedavisi çok etkilidir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doku yenileme tedavisi, hastadan alınan kanın özel laboratuvar şartlarında hazırlanmasından sonra, sinek ısırığını andıracak iğneleme tekniğiyle, vücudun çeşitli yerlerine enjekte edilmesidir.

Ortalama 5-6 dakikalık, ağrısız ve acısız, morarma ve kanama riski olmadan başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi yoktur.

Cildin gerekli katmanına PRP molekülleri ulaştırıldığı zaman, doku yenileme kendini aktif hale getirecek ve vücut kendini yenileyecektir. Bu bir nevi joker tedavisi olarak düşünülebilir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Doku yenileme tedavisi, göz altı, alın bölgesi, kaz ayağı adı verilen göz kenarı, yanaklar, dudak üzeri, boyun, gıdı, dekolte bölgesine ve el üzerine uygulanabilmektedir.

Uygulama yaklaşık 10-12 dakika arası sürmektedir. Herhangi bir ağrı ve kanama hissetmeden yapılabilir. Ortalama 15 gün arayla, 3-4 seans tedavi yapılmaktadır. Bu işlemlerden sonra, yılda bir kere tek seans tedavi yapılarak, ömür boyu devamlılık sağlanabilir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİNİN ETKİLERİ NE KADAR SÜRER?

Doku yenileme tedavisi, ortalama 3-4 seanslık tedaviden sonra, 6-12 ay arasında kendini koruyacaktır.

Bu süre sonunda, yılda tek bir seans doku yenileme tedavisiyle ömrünü devam ettirebilir. Bu şekilde tedavinin etkinliği yıllar boyu sürecektir.

DOKU YENİLEME TEDAVİSİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Doku yenileme tedavisinden sonra, hastaların 4 saat boyunca yüzlerini yıkamamaları, yüzlerine krem ve makyaj sürmemelerini önermekteyiz.

Bunun haricinde, tedaviden sonra normal yaşama dönülebilir ve rutinler devam ettirilebilir. Yüzün 4 saat boyunca yıkanmaması yeterlidir.

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