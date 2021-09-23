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Dolandırıcılara kaptırdığı parasını geri almak isterken bir kez daha dolandırıldı

23.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 2 yıl önce müteahhit tarafından 65 bin lira dolandırılan yaşlı adam, "Paranı geri vereceğiz" denilerek 3 bin lira daha dolandırıldı. Başına geleni anlayan adam, bu anları kayıt altına alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılara kaptırdığı parasını geri almak isterken bir kez daha dolandırıldı

Olay, 15 Eylül günü, Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Dursun Sezer, 2 yıl önce müteahhit ile anlaştı. Ancak müteahhit inşaatı yarıda bırakıp kaçtı. Bunun üzerine avukatı vasıtasıyla mahkemeye başvuran Dursun Sezer'in 65 bin lira alacağı çıktı. Yarıda kalan evin inşaatını yine kendi cebinden çıkan parayla tamamlayarak oturmaya başladı. İki yıl sonra telefonla Sezer'i arayan kişiler, alacağı 65 bin lirasını bankaya yatırdıklarını ve parayı çekebilmek için 3 bin liralık bir dosya masrafı ödemesi gerektiğini söyledi. Sezer, şahıslarla bankanın önünde buluştu. Şüpheliler, Sezer ile bankaya girerek 3 bin lira çektirdikten sonra, başka bir bankadan hesaplarına 3 bin lirayı transfer yaptılar. Sezer'e bankanın karşısında bulunan bir çay ocağında çay içmek bahanesiyle oturtan şüpheliler, daha sonra bankaya gitme bahanesiyle uzaklaşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Sezer, şüphelileri cep telefonu ile çekmeye başladı.

GÖRÜNTÜ ALDIĞINI FARK ETTİLER

Sezer'in görüntü aldığını fark eden şüpheliler, cep telefonunu da alıp kaçmaya çalıştı. Sezer "Hırsız var" diyerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu telefonu yere fırlatan şüpheliler, araca binerek kaçmayı başardı. Durumu polis ekiplerine bildiren Sezer, şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.

"65 BİN LİRA ALACAĞIM ÇIKTI"

Konuyla ilgili konuşan Dursun Sezer şunları söyledi:

Bundan iki yıl önce evi bitirmeden müteahhit kaçtı. Zararımı karşılamak için savcılığa avukatımla suç duyurusunda bulunduk. Tamamlanması için 65 bin lira alacağım çıktı. Bu ayın 15'inde beni arayarak paranın müteahhit tarafından yatırıldığı söylendi. Uluyol'daki bankanın orada buluştuk. İsminin Rıfkı olduğunu söyledi. Yanında da ismini bilmediğim iki kişi daha vardı. Yanındaki kişilere, 'Siz bankaya gidin, muameleleri hazırlayın, biz de on dakika sonra geleceğiz, arkadaşa parasını teslim edelim' dedi. Bu sırada beni bir çay ocağını götürdü. Orada çay içtik, o sırada, 'Bu işlemin 3 bin liralık bir dosya masrafı var. Bunu banka hesabına yatıralım, sonra da öğle paydosu olmadan paranı çek' dedi. Biz de gittik, başka bir bankadan çektik. Parayı ek hesaptan borç olarak hemen elimden aldı. Yan tarafta bulunan bir bankanın ATM'sine yatırdı. Daha sonra bankaya gittik.

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"DURUMDAN ŞÜPHELENİP RESMİNİ ÇEKTİM"

Bankaya kendisi girdi, 'Sen kapının önünde bekle' dedi. Bankanın güvenliğiyle 5-10 saniye bir şey konuşup çıktı. 'Öğle paydosu olmuş, işlem yapılamıyor' dedi. 'Arkadaşların işlemleri yapacaktı, ne oldu?' dedim. 'Onlar arabanın yanına gitmiştir' dedi. Buradaki otoparkın yanına beni getirdi. Arabasının orada olduğunu söyledi. Ben de durumdan şüphelendim, resmini çektim. Sonra telefonla fotoğrafını çektiğimi anlayınca elimden telefonu kaptı, kaçmaya başladı. Ben de 'Hırsız var, yakalayın' diyerek bağırmaya başladım. Bir iki kişi önünü kesmeye çalıştı. O sırada telefonu fırlatarak kaçıp gitti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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