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4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Adana'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen 4'ü kadın 1'i çocuk 20 çete üyesinin polis tarafından adım adım izlendiği ortaya çıktı. Ayrıca çete lideri Okan K.'nın ise dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, vip minibüs kiralayıp barlarlarda harcadığı, göl manzaralı villalarda yaşadığına ait görüntüler ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 kişiyi dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan K.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 1'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone ile kayıt edilen görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan K., Eren T. ve Niyazi A.'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece kulübünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda öğrenildi.


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"Saadet zinciri" ile dolandırıcılık iddiası davası adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ülkenin geldiği son durum bu , herkes kolay yoldan zengin olmanın peşinde
Şerefsizler güzelim adanayı maf ettiniz sizin gibiler yüzünden memleketler artık insanlara göre değerlendirilir oldu .
editörlerin haber okunması için yapmadıkları pislik, atmadıkları başlık yok. niye cinsiyetlerini başlık atıyosun. Bu habercilik anlayışı bir tek bizim ülkedemi böyle.
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