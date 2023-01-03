Dolandırıcıların 'sınavsız ehliyet' oyunu! Sosyal medyadan tuzağa düşürdüler, hedeflerinde...

2023 ile birlikte sürücü kursları da zamlandı. Bazı sahtekarlar da bunu fırsat bilip çok düşük fiyatlarla sınava bile girmeden ehliyet vaadinde bulunur oldu.Sürücü kursu yetkilileri vatandaşlara sosyal medyadaki dolandırıcılara uymamaları yönünde çağrıda bulundu.

'SINAVSIZ EHLİYET' VAADİ

Dolandırıcıların tuzakları bitmek bilmiyor. Bu sefer de dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden 'sınavsız ehliyet vereceğiz' diyerek vatandaşları dolandırıyor. Kiminden 5 bin TL alıyor kiminden de 2 bin TL alıyor sonra da 'Ehliyetiniz e-Devlet'inize düşecek' deyip ortadan kayboluyor. Sahtekarlar özellikle okuması ve yazması olmayanları sosyal medyada hedef alıyor.

'SINAVSIZ KURS SÜRECİ OLAMAZ'

Show Haber'in haberine göre sürücü kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, "Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. 2023'ün gelmesiyle birlikte kurs ücret fiyatlarının artmasıyla insanlarının umudunu, hayalini çalmaya başlıyor bunlar" dedi. Bir başka kurs yetkilisi ise "Sınavsız bir kurs süreci olamaz" açıklamasını yaptı.

