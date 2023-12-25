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Dolandırıcıların yeni oyunu! 'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla 500 bin lira dolandırdı

25.12.2023 17:45 | Son Güncelleme:
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Verilen şehitlerden dolayı milli duyguların yüksek olduğu bu dönemde dolandırıcılar yine boş durmadı. Kendilerini askeri personel olarak tanıtan 2 kişi Çanakkale'de yaşayan bir vatandaşı 'terör örgütüne karıştın' yalanıyla 500 bin lira dolandırdı. Gerçek, mağdurun jandarmaya gitmesiyle ortaya çıktı.

Dolandırıcıların yeni oyunu! 'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla 500 bin lira dolandırdı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşayan M.S.’ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtarak terör örgütüne karıştığını söyleyip, 500 bin TL dolandıran H.B. ve V.E. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olay, 13 Aralık'ta ilçeye bağlı Yarış köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.B. ve V.E., M.S.'ye kendilerini ‘askeri personel’ olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğine ikna etti. M.S., dolandırıcılara 500 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekipler oluşturuldu. Özel ekipler tarafından yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin H.B. ile V.E. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından dün Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, H.B. ile V.E. yakalayarak Çanakkale’ye getirildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile V.E. tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Çanakkale dolandırıcı
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