Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı Denizli'de yakalandı

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sakarya'nın da arasında olduğu 40 ilde internet üzerinden fuhuş vaadiyle iletişime geçtikleri 104 kişiyi banka hesaplarına para göndermelerini sağlayarak dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Zanlıların Denizli'de olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö'yü (42) yakaladı.

Şüphelilerin telefonla arayan kişilerin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirtildi.

Sakarya'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

