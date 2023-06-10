'Dolandırıldım' diyerek isyan etti, aldığı motosikleti ateşe verdi! "Değerinin çok üzerinde fiyata sattın"

Olay, öğle saatlerinde Çan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramiç'te yaşayan U.Ç., kendisine ait ikinci el motosikleti geçen hafta 30 bin TL'ye Tansel Göde'ye sattı.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Motosikleti alan Göde, saat 12.00 sıralarında U.Ç.'nin Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Göde, iddiaya göre, motosikleti kendisine değerinin çok üzerinde bir fiyata satarak dolandırdığını ileri sürdüğü U.Ç.'den parasını iade etmesini istedi. Ancak U.Ç. ise parayı tek seferde geri veremeyeceğini söyledi.

MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİ

Duruma sinirlenen Göde, üzerine benzin döktüğü ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, motosiklet ise kullanılmaz hale geldi. Sinirlerine hakim olamayan Göde'nin, motosikleti ateşe verdiği anlar da kameraya yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

