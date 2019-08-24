HABER

Dolandırılmaktan mahalle muhtarı sayesinde kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:11 | Son Güncelleme

Dolandırılmaktan mahalle muhtarı sayesinde kurtuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde telefonla görüştüğü şüpheli tarafından dolandırılmak istenen kişi, muhtarın uyarısı sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, N.B'yi cep telefonuyla arayan zanlı, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak, adına kayıtlı GSM hattı ve banka hesabının terör örgütü mensuplarınca kullanıldığını söyledi.

Bu durumdan kurtulması için para talep eden şüpheliye inanan N.B, 40 bin lira değerinde altın ve 25 bin lirayı zanlının bildirdiği adrese götürmek üzere yola çıktı.

Bu sırada durumdan haberdar olan mahalle muhtarı, N.B'ye ulaşarak dolandırılmak üzere olduğu ve hemen jandarmaya gitmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına giderek durumu anlatan N.B, telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildiBakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı dolandırılmaktan kurtuldu Hilvan muhtar Şanlıurfa Telefon dolandırıcısı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.