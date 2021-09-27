KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Küf yüzünden eve bir daha girmek istemeyebilirsiniz! Bir an önce önlem almak için...

Küf yüzünden eve bir daha girmek istemeyebilirsiniz! Bir an önce önlem almak için...

27.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolapların veya çekmecelerin içinde oluşan nem, küflenmeye neden olabilir. Bu da dolap ve çekmecelerde bulunan eşyalarınızın küf kokmasına sebep oluyor. Ama merak etmeyin, bu can sıkıcı durumun da bir çözümü var. Dolap ve çekmece içlerini küften korumak için dikkat etmeniz gerekenleri anlattık.

Küf yüzünden eve bir daha girmek istemeyebilirsiniz! Bir an önce önlem almak için...

Küf birtakım bakteriler tarafından üretilen, bazen beyaz bazen de siyah renkte karşımıza çıkan ince bir tabakadan oluşur. Küf oluşumu için genellikle nemli bir ortam gerekir. Haliyle dolap ve çekmece içlerinin nemli olması da küflerin yuvalanması için uygun bir ortam oluşturur. Bu can sıkıcı durumla karşılaşmamak için bazı önlemler almak gerekir. İşte dolap ve çekmece içlerinde nem ve küf oluşumunu önleyecek ipuçları...

DOLAP VE ÇEKMECELERİ NEMDEN KORUYUN

Her şeyden önce dolap ve çekmece içlerini nemden uzak tutmak gerekiyor. Bunun için yıkanmış kıyafetlerin veya bulaşıkların iyice kurumasını bekledikten sonra yerlerine yerleştirin. Özellikle havlu ve çarşafları nemli halde dolaba yerleştirmemek çok önemli. Ayrıca kıyafetlerinizi düzenlerken daha iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak için aralarında boşluk bırakabilirsiniz.

DOLAPLARI SIK SIK HAVALANDIRIN

Dolapları düzenli şekilde havalandırmak nem oluşumunu engellemek için oldukça iyi bir yöntem. Dolabın içindeki havanın değişmesi için dolap kapaklarını açın ve 10-15 dakika bu şekilde bekletin. Ayrıca zaman zaman dolabın içinin tamamını temizlemek ve kuru tutmak da nem ve küf oluşumunun önüne geçer.

DOLAP VE ÇEKMECELERİNİZE BİRKAÇ PARÇA TEBEŞİR KOYUN

Dolap ve çekmece içlerini nemden korumak için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise birkaç parça tebeşir koymak. Tebeşir, nemi iyi emen bir madde olduğu için dolabın kuru kalmasını sağlayarak küflenmeye engel olur. Bir miktar tebeşir parçasını delikli bir kumaştan yapılmış kesenin içine koyun. Hem dolabınıza hem de çekmecelerinize bu keseleri yerleştirin. Etkili bir sonuç için tebeşirleri ayda bir değiştirin.

PİRİNÇ TORBALARINDAN DESTEK ALIN

Bir diğer yöntemimiz ise içi bir avuç pirinç dolu olan torbalar kullanmak. Pirincin suyu emme özelliğini hemen hemen herkes bilir. Haliyle pirinç nemi emmek ve küf oluşumunu önlemek için de ideal bir ürün. Eğer dolabınızda hoş bir koku yayılmasını istiyorsanız bu torbaların içerisine kurutulmuş aromatik çiçekler de koyabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Saçlarınızı sürekli at kuyruğu yapıyorsanız dikkat!Saçlarınızı sürekli at kuyruğu yapıyorsanız dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

MİT dizisinde yerine o isim geldi! Mesut Akusta'dan Teşkilat paylaşımı

MİT dizisinde yerine o isim geldi! Mesut Akusta'dan Teşkilat paylaşımı

Yalnızca nefes almanızı engellemiyor! Sabah akşam mutlaka uygulayın

Yalnızca nefes almanızı engellemiyor! Sabah akşam mutlaka uygulayın

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin!

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin!

Asimetri sorun olmaktan çıkıyor!

Asimetri sorun olmaktan çıkıyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.