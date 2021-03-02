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Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

02.03.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

2 Mart 2021 Dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan oldu. Doları olan ve dolar alıp-satmak isteyen vatandaşlar "Dolar kaç TL oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Dolar kuru en son ne kadar sorusunun cevabı ve bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Türk Lirası, geçen hafta ABD tahvil faizlerindeki sert yükselişin ardından 2021 yılındaki kazançlarını geri vermişti. 6,85 altına inen dolar kuru, küresel piyasalarda yaşanan gelişme sonrası 7,45 üzerine çıkmış ve 2020 Ekim ayından bu yana en sert yükselişini yaşamıştı.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

ABD Doları güne 0,08% hareketlilik ve yükselişle başladı.

Doların önceki kapanışı: 7,2970 TL

Doların alış fiyatı: 7,2924 TL

Doların satış fiyatı: 7,3016 TL

DOLAR YÜKSELİŞİ SÜRECEK Mİ?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesinin ardından dolar fiyatları hareketlenmeye başladı. Dolar kurunun hareketli olmasının diğer bir nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları. Yükselişin sürüp sürmeyeceği ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu.

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