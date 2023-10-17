Dolarlar, Eurolar, Türk liraları... İstanbul merkezli operasyonda böyle gözaltına alındılar! Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonun hedefinde DEAŞ terör örgütünün finansman kaynağı vardı.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Yerlikaya detayları şöyle açıkladı:

"DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne “Üye olma ve Terörizmin Finansmanı” suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222.000 TL, 32.480 Euro, 15.900 Dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız."

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE FİNANSMAN SAĞLAYANLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



???? DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne “Üye olma ve Terörizmin Finansmanı” suçlarından haklarında işlem yapılan,

???? Terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı… pic.twitter.com/RxeFDg2wKq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2023







