HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolarlar, Eurolar, Türk liraları... İstanbul merkezli operasyonda böyle gözaltına alındılar! Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Dolarlar, Eurolar, Türk liraları... İstanbul merkezli operasyonda böyle gözaltına alındılar! Terör örgütünün finans kaynağına darbe

17.10.2023 11:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu. İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı; 222 bin TL, 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi. Detayları duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlardan görüntüleri de paylaştı.

Dolarlar, Eurolar, Türk liraları... İstanbul merkezli operasyonda böyle gözaltına alındılar! Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonun hedefinde DEAŞ terör örgütünün finansman kaynağı vardı.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Yerlikaya detayları şöyle açıkladı:

"DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne “Üye olma ve Terörizmin Finansmanı” suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

q

Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222.000 TL, 32.480 Euro, 15.900 Dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız."


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin canını hiçe saydı! Şoke eden anlar saniye saniye kameradaBebeğinin canını hiçe saydı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Fahrettin Altun: 'Dezenformasyon asla masum değildir'Fahrettin Altun: 'Dezenformasyon asla masum değildir'
USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'de! Sıcak görüntüler, dünyaya böyle paylaşıldıUSS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'de! Sıcak görüntüler, dünyaya böyle paylaşıldı
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.