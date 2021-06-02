Dolar/TL kuru, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 8,88 ile rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından dolar/TL kuru, yüzde 4 civarında artarak, 8,88 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Erdoğan, TRT'de katıldığı programda, büyümenin devamı ile enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi arasında direkt bir bağlantının kurulamayacağını belirtti.

Erdoğan, "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından lirada sert bir değer kaybı görüldü. Lira, gelen ilk satışlarla dolar karşısında yüzde 4 civarında değer kaybetti ve dolar/TL kuru 8,88 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Sabah Asya piyasasının ilk işlemlerinde biraz toparlanan kur, 8,60 seviyesinin üzerinden işlem görmeye başladı.

Lira, euro ve sterlin karşısında da değer kaybetti. Euro, 10,75 TL ile rekor kırdı. Sterlin de 12,20 seviyesini aştı.