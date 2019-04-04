Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Beşiktaş Dolmabahçe'de Vodafone Park'ın yanından geçen Kadırgalar caddesinin köşesinde bekleyip gelen araçlara tutunup yolculuk eden genç patenciler hem kendileri hem de sürücüler için tehlikeye yol açtı. Patenciler önce caddenin köşesinde motosiklete tutunmak istedi. Motosiklet sürücüsü durmayıp gençlerin tehlikeli isteğini karşılıksız bıraktı.

Kask kamerası tarafından kaydedildi

Daha sonra yoldan geçen bir otomobile tutunan gençler, otomobil sürücüsünün direksiyonu patencilerin üzerine kırmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler atlattıkları olaydan ders almadı.

Bir genç yine aynı noktadan geçen bir taksiye tutunarak pateniyle ilerledi. Altı genç durdurdukları bir cipe tutundu. Cip sürücüsü de patencilerin bu tehlikeli yolculuğuna ortak oldu.

Yaklaşık 50 kilometre hızla giden cipe tutunarak ilerleyen geçler yol ortasında tek tek aracı bırakarak ilerledi.