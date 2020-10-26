Dolunay var... 26 Ekim - 1 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 26 Ekim - 1 Kasım haftalık burç yorumları... 26 Ekim - 1 Kasım Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 26 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta Dolunayın etkileriyle finansal alanda hızlı ve beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya olabilirsiniz. Plan dışı kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Çekiliş, ikramiye gibi şansla gelen paralar olabilir. Daha önce yaptığınız yatırımlar aniden değer kazanabilir.

Özgüven ve cesaretin artacağı, bildiğinizi okumak isteyeceğiniz bir hafta. Bazı aşk ilişkilerinde güven, cinsellik ve para konularından kaynaklı krizler oluşabilir, dikkatli olmalı. Eski ilişkiler bu hafta gündeminizde yer ediniyor olacak. Eski ortaklık, eski iş yerinden teklifler, eski partnerler öne çıkabilir. Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinizde sosyal ve yüzeysel olmalı, fazla açıklıktan ve sırlarınızı paylaşmaktan kaçınmalısınız. Venüs, hafta içinde ilişkiler alanınıza geçerek her türlü ilişkide değişimi getiriyor olacak. Bazı Koçlar için, ani kararla alınan ilişki bitişleri olabilir. Bu hafta ilişkilerde yaşayacağınız deneyimler, kendinizle ilgili önemli fark edişleri getirebilir. Estetik konular, güzelleşme isteği, kusurlar ve detaylara daha fazla takılma söz konusu olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta burcunuzda Dolunay meydana geliyor. Yaşamınızın ana hatlarıyla ilgili önemli değişimleri getirecek bu Dolunayın etkileriyle, beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde ani ayrılıklar, ani birleşmeler söz konusu olabilir. Fakat bu ani değişimler, kalıcılıktan uzak ve geçicidir.

Duygularınızda ve tavırlarınızda uçlara gitmek, abartılı tavırlar içinde olmak, ya hep ya hiç mantığı ile ilerlemek uzun vadede pişman olacağınız deneyimlere sebebiyet verebilir. Bu sebeple objektif olabilmeyi, ego ve bencillikten arınmayı çalışmalısınız. Güzelliğinize daha çok önem verirken, estetik müdaheler yaptırmak isteyebilirsiniz. Radikal değişimlerden ve riskli operasyonlardan kaçınmak daha sağlıklıdır. Bedensel rahatsızlıklar içinse operasyonlar gündeminizde olabilir. Bu operasyonlar, şifayı getirebilir. Çalışma ortamında rahatsız olacağınız durumlara daha stratejik yaklaşmalı, çözümcü olmalısınız. İşinizi iyileştirmek-büyütmek, mesleğinizde kendinizi geliştirmeye odaklanmak haftayı başarılı geçirmenizi sağlayacaktır. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta rüyalarınız çok daha dikkat çekici olacaktır. Hafta içerisinde göreceğiniz bazı rüyalar işaretçi olabilir. Uyku düzeninde ise bozulmalar, düzensizlikler olabilir. Meditasyon, ibadet, spiritüel çalışmalar iç dünyanızdaki gerilimi ve huzursuzluğu sonlandıracaktır.

Bu hafta yaşamın materyal tarafıyla manevi tarafını dengelemeye odaklanmalısınız. Bazı aşk ilişkilerinde ani-beklenmedik değişimler olabilir. Duygularınız aniden değişebilir. Geçmiş bir ilişkiye özlem duyabilirsiniz. Bazı İkizler burçları iki kişi arasında kalabilir, bazıları iki farklı yol arasında kararsız olabilir. Fakat Cumartesi günü gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle hafta sonuna doğru netleşmeler ve kararlar söz konusu olacaktır. Gizli eylemlerden ve etik dışı durumlardan mutlaka kaçınmalısınız. İş ve çalışma hayatında önemli değişimlerin olduğu bugünlerde, beklenmedik bir iş teklifi alabilir, beklemediğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bu hafta bazı İkizler burçları için istifa, işten çıkarılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle aşk hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklemediğiniz bir kişiden haber alabilir, çok yakın olduğunuz kişilerle mesafeleşmeye gidebilir, dönemsel küslük ve barışmalar içinde olabilirsiniz.

Venüs Terazi burcuna geçerek ilişkilerde uyum ve anlaşmaya daha çok önem vermenizi sağlayacak; ilişkilerden duygusal destek bekleme durumunuzu arttıracak. Bu sebeple yalnız Yengeç burçları, hafta içinde ilişki ihtiyacı ve arayışında olabilir. Aile ilişkilerinden duygusal tatminiyet sağlayabilirsiniz. Kariyerinizde kendinizi geliştirme isteği artarken, hayatınızdaki eksikliklere takılarak başarılarınızı ve kendinizi küçümsememelisiniz. İş veya özel hayatınızdaki koşullardan yola çıkarak değersizlik algısına girmemelisiniz. Parayı kendinize çektiğiniz bu haftada, farklı kanallardan kazançlar elde edebilirsiniz. Bolluk bilinci içinde olmak, toprakla ve doğayla iç içe olmak bu hafta fırsatlarınızı ve iç huzurunuzu arttıracak. Yeşil rengi hafta içinde daha fazla kullanmak faydalı olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta kararsızlık ve gel-gitler içinde olabilir, her konuya daha çok kafa yorabilir, zihnen zaman zaman dağılabilirsiniz. Günlük programlarınız sık sık değişebilir. Kardeşler, komşular ve kuzenler gibi yakın çevre ile iletişiminiz artabilir. Hafta boyunca geçmiş ve geleceği daha çok önemseyebilir, anda kalmaktan ziyade geçmişte veya gelecekte olabilirsiniz.

Uzamış olan yasal süreçler, adli konular aniden veya beklenmedik bir kararla sonuçlanabilir. Dolunayın etkileriyle maddi-manevi güçlenmenize fırsat oluşturan bir süreç söz konusu. Bu haftayı her iki anlamda kendinizi geliştirmek adına değerlendirmelisiniz. Kendinize güvenmek, küçük-büyük fırsatları değerlendirmek kariyerinizde yeni yolları açıyor olacak. Hafta boyu hızlı karar almaktan, ya hep ya hiç eğiliminde olmaktan kaçının. Karşılaştırarak düşünmemeye, seçeneklerden arasından seçime gitmeye çalışın. Kararsız kaldığınız durumlarda fayda-zarar, artı-eksi olarak değerlendirin. Hafta sonu kazalara, kırıcı söz ve tavırlara karşı dikkatli olmalı. Bir dileğiniz bugünlerde önünüze gelebilir. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta şart ve koşullarınızda, yaşam düzeniniz ve rutinlerinizde ani değişiklikler sizi bekliyor. Küçük bir an, küçük bir deneyimle yaşamınızla ilgili ani ve büyük kararlara gidebilirsiniz. Bu hafta düşüncelerinizde abartılara kaçmadığınızdan, kendinizi manipüle etmediğinizden emin olmalısınız. Olaylara ve kişilere somut yanıyla bakmalı, elinizdeki koşul ve sonuçlara göre karar almalısınız. Akıl okumak sizi yanlış yönlendirebilir. Şaşırtıcı haberler alacağınız bugünlerde, iş arayanlar iş teklifi alabilir. Süregelen işte ise bazıları için istifa ve işten çıkarılma gibi durumlar gündeme gelebilir.

Bu hafta kendinizi onaylamaya, elinizdekilere şükretmeye daha çok ağırlık vermeli, bolluk bilincini güçlendirmelisiniz. Kalpten dileyip, yukarıya bıraktığınız dilekler gerçekleşirken, şartları zorlayıp ısrarcı olduğunuz konularda hayal kırıklığı yaşayabilir, işlerinizin daha çok zorlaştığını görebilirsiniz. Sosyal çevrenizden bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilir, arkanızdan dönen durumları öğrenebilirsiniz. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta Venüs burcunuza geçerken, Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlıyor. Bu gökyüzü hareketleri ise iş ve özel hayatınızda düzen değişikliklerini getiriyor olacak. Hafta başından itibaren kararsızlık ve ikilemi arttıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Görüntünüze daha çok takılabilir, estetik konularla iç içe olabilirsiniz. Beğenilme, takdir edilme, hakkınızın teslim edilmesi ihtiyacı çokça artıyor olacak. Bu sebeple ilişkiler ve ortaklıklarda hak ve adalet konuları öne çıkabilir. Yaşamınızda ilahi adaletin çalıştığını görebilirsiniz. Fakat birebir ilişkilerde fikirsel veya eylemsel bir çatışma-savaş durumu da ortaya çıkabilir. Bugünlerde kimseyi yaralamamaya, kırıcı ve yaralayıcı olmamaya dikkat etmelisiniz.

Çevrenize iyi gelmeye çalışmak, iyilik yapmak günün sonunda sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Bazı süregelen ilişkilerdeki eksik yanlar, sorunlu alanlar bu hafta sizi daha fazla rahatsız edebilir. Beklentilerinizi bulamadığınız ilişkilerde soğuk veya yüzeysel bir tavır sergileyebilirsiniz. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta iş ve özel hayatınızdaki bazı insanlardan şaşırtıcı tavırlardan, beklenmedik davranışlar görebilirsiniz. Kişisel haritanıza göre iyi veya kötü sürprizlerle karşılaşacağınız bir hafta olacak. Bı hafta bazı ilişkiler ani bir bitişe giderken, bazı Akrepler evlilik teklifi alabilir. Yaşamın farklı konu ve alanlarında yardım ve destek almaktan, fikir danışmaktan kaçınmamalısınız. Yalnız Akrepler bu hafta beklenmedik ortamlarda tanışmalar yaşayabilir. Sosyal medyadan tanışmalar, haberler alma söz konusu olabilir. Bu hafta yaşayacağınız deneyimler sizde uzun vadeli izler bırakabilir. Nitekim, ruh eşi ve ruh ikizi ilişkileri size aynalık yapabilir, kendinizi keşfedebilirsiniz. Uzlaşmacı yanınızı korumalı, aşırı bireysellikten ve aşırı bir alma-verme dengesizliğinden kaçınmalısınız. Beslenme eksikliği, hareketsizlik, düşük değerler hafta içinde sağlık problemlerine, hastane ziyaretlerine neden olabilir. Bu sebeple bu hafta iyi beslenmeye, değerlerinizi yükseltmeye ve ufak sporlar yapmaya çalışmalısınız.

Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta çalışma ortamında, çalışma rutininizde değişimler söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilir, çalışma ortamındaki gizli durumların açığa çıktığını görebilirsiniz. Anlık durumlarla istifa kararı gibi durumlara gitmemelisiniz. Bazı Yaylar bugünlerde iş hayatında, mesleğinde radikal bir değişime gitme isteği ve ihtiyacında olabilir. Daha önce yaptığınız başvurular ve sınavlar sonuçlanabilir. İlahi adaletin tecelli ettiği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kime güvenip, kime sırtınızı yaslayacağınızı iyi seçmeli, bazı şeyleri kendinize saklamayı bilmelisiniz. Çevrenizdeki insanların enerji alanına farkında olmadan dahil olabilir, insanların negatif enerjilerini emebilirsiniz. Dolunaya giderken toprağa basmak, doğayla iç içe olmak, hayvanlar ve bitkilerle ilgilenmek haftayı daha verimli ve keyifli geçirmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda beslenmede aşırılıklara kaçmaya dikkat edin. Düzensiz beslenme ruh halinizi ve enerjinizi doğrudan etkileyecektir.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (26 Ekim - 1 Kasım) Bu hafta aşk hayatı ve arkadaşlıklarda ani değişimler yaşanabilir. Anlık hislerle hareket etmek uçlarda tavır sergilemenize neden olabilir. Gerçek duygunuzu ise fark edebileceğiniz, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı net olarak görebileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta deneyimler, size önemli mesajlar veriyor olacaktır. Bu sebeple olayların anlamlarını görmeye, mesajları okumaya çalışmalısınız. Gel-gitli ilişkilerin Dolunayın etkileriyle sonuçlanmaya gittiğini görebilirsiniz. Çocuklarla ilişkilerde empati odaklı olmalı, aşırı kontrol ve koruma eğiliminden, inatlaşmaktan kaçınmalısınız. Zira baskı ve kontrol, çocuklarla ilişkilerinizi zorlayabilir. Kendinize, fikirlerinize güvenmeniz yaşamda daha doğru yol almanızı sağlayacak. Şüphe ve eksiklik-yetersizlik inancı, zorlu bir hafta geçirmenize neden olabilir. Hayattan keyif almaya, idealleriniz ve hayallerinizin arkasında durmaya odaklanmalısınız. Aklınızdan geçirdiğiniz şeylerin önünüze geldiğini görebilirsiniz. Bu sebeple dilemeye, dua etmeye çalışmalı, umutsuzluk ve karamsarlıktan kaçınmalısınız.