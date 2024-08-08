HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Domates üreticilerinden eylem! Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

Domates üreticilerinden eylem! Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.08.2024 13:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda eylem yapan üreticilerle jandarma ve polis arasında gerginlik yaşandı. Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatırken, eylem yapan vatandaşlara CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan destek geldi.

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı eylemde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

BURSA-İZMİR YOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını iddia eden domates üreticileri Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.

GFDGDFG

CHP'Lİ SARIBAL'DAN EYLEME DESTEK

Çiftöçilerin eylemine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan da destek geldi.

gfjhfgj

Eylemin yapıldığı alandan fotoğraflar paylaşan Sarıbal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa çiftçisinden tarihi eylem" ifadelerine yer verdi.

GHFHFJKGJK

MUHARREM İNCE: "ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyada yapılan açıklamada "Karacabeyli ve Mustafakemalpaşalı binlerce salçalık domates üreticisi, traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı. Üreten çiftçisini iflasa sürükleyen bir tarım politikası sürdürülemez. Hakkını arayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

hfgjgfj

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Bursa İzmir
En Çok Okunan Haberler
Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

Japonya'da 7,1'lik deprem! Tsunami...

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi...

TikTok'taki "Atatürk'e sarılma" akımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.