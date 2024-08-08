Domates üreticilerinden eylem! Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı eylemde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

BURSA-İZMİR YOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını iddia eden domates üreticileri Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.

CHP'Lİ SARIBAL'DAN EYLEME DESTEK

Çiftöçilerin eylemine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan da destek geldi.

Eylemin yapıldığı alandan fotoğraflar paylaşan Sarıbal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa çiftçisinden tarihi eylem" ifadelerine yer verdi.

MUHARREM İNCE: "ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyada yapılan açıklamada "Karacabeyli ve Mustafakemalpaşalı binlerce salçalık domates üreticisi, traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı. Üreten çiftçisini iflasa sürükleyen bir tarım politikası sürdürülemez. Hakkını arayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.