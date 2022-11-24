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Domino's Pizza çalışma saatleri: Domino's Pizza saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

21.11.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domino’s Pizza, dünya çapında popüler olan pizza markalarından biridir. Türkiye’de ilk şubesini 1996 senesinde açan Domino’s Pizza, geniş ürün yelpazesine sahip olması ile öne çıkar. 69 şehirde toplam 530 şubesi ile hizmet verir. Şubelerinin çalışma saatleri bulundukları konuma göre değişik gösterir. Peki, Domino’s Pizza açılış ve kapanış saatleri nedir, kaça kadar açıktır?

Domino's Pizza çalışma saatleri: Domino's Pizza saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Domino’s Pizza, dünyada olduğu kadar ülkemizde de birçok pizza sever tarafından tercih edilir. Dünya çapında 85 ülkede de 14 binden fazla şubesi vardır. Özellikle evlere servis hizmetini getirerek fast-food sektöründe önemli bir yeniliğin öncüsüdür. Şubelerine gidip yerinde pizza yiyebileceğiniz gibi online sipariş edebileceğiniz kanallar da mevcuttur. Domino’s Pizza kaça kadar açık, çalışma saatleri nedir?

Domino’s Pizza çalışma saatleri nedir?

Domino’s Pizza mesai saatleri şubeden şubeye farklılık gösterir. Bazı şubeleri 7/24 hizmet verir. Bulunduğunuz konuma en yakın Domino's Pizza açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi almak için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Domino's Pizza açılış ve kapanış saatleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

Domino’s Pizza saat kaçta açılıyor?

Domino’s şubelerinin mesaiye başlama saati bölgeden bölgeye değişebilir. Ancak çoğunlukla Domino’s Pizza açılış saati 10.00’dır. Hiçbir şubesinde öğle tatili yoktur, çalışanlar vardiyalı sisteme göre mesai yaptıkları için öğle molalarında vardiya değişikliği yaparlar. Öğle saatlerinde de şube çalışanları hem şube içerisinde hem de online sipariş teslimatında çalışır.

Domino’s Pizza saat kaçta kapanıyor?

Domino’s Pizza şubelerinin mesai bitim saatinde değişiklik gözlenir. "Domino's Pizza kaça kadar açık?" sorusunun cevabı farklılık gösterse de şubeler genellikle kapanış saatine 15 dakika kala servis hizmetini sonlandırır. Domino’s Pizza kapanış saati çoğunlukla gece saat 01.00’dır. Ancak bazı bölgelerdeki şubeler gece saat 03.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Domino’s Pizza hafta sonu açık mı?

Domino’s Pizza dönem dönem yaptıkları kampanyalar ile dikkat çeken bir pizza zinciri konumunda yer alır. Domino's Pizza mesai saatleri dâhilinde haftanın yedi günü de açıktır. Hafta sonu da tıpkı hafta içinde olduğu gibi aynı mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder. Domino’s Pizza cumartesi pazar çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 01.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 01.00 arası

Domino’s Pizza şubeleri dinî ve resmî bayramlarda da açıktır. Şubeler, standart mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.

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