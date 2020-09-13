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Domuz sandı, arkadaşını başından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Bursa’da avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

Domuz sandı, arkadaşını başından vurdu

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde N.K.(50) ile F.Ö. (60) avlanmak için ormanlık alana çıktı. Bu sırada N.K., çalılıkların arasında sesleri duyunca ateş açtı. Çalıların arasına giden N.K., arkadaşını başından ve yanak kısmından vurduğunu gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerine haber verdi. F.Ö. olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi hastahanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen F.Ö. hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla N.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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